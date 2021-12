Useiden satojen metrien jono, moni jäi Tammisaaressa ilman koronarokotusta

Tammisaaressa entisessä Hagakodissa keskiviikkoiltana järjestetyssä koronarokotustilaisuudessa vallitsi paikalla olleiden mukaan melkoinen kaaos.

Jonossa kauan seissyt Lassi Lehtonen arvelee, että 50-100 vuoroaan jopa useita tunteja jonottanutta jäi ilman rokotusta, kun ovet suljettiin iltaseitsemältä. Tammikujalla rokotettiin ihmisiä ilman ajanvarausta nk. pop up -rokotuksessa kolmen tunnin ajan.

-Rokotukset aloitettiin kello 16. Olin paikalla vartin yli ja jonoa oli jo silloin noin 300 metriä. Seisoimme ulkona sateessa neljän asteen lämpötilassa, mikä ei ole mielestäni asiallista. Tuli jopa hieman huijattu olo, kun huomasin lähempänä iltaseitsemää että en saa rokotusta, vaikka olin paikalla jo hyvissä ajoin, Lehtonen sanoo.

-Hoitaja ilmoitti, että heitä oli ohjeistettu sulkemaan ovet tasan kello 19, ja että muuten rokotuksiin menisi koko yö. Luulisi että tässä voisi kuitenkin olla jonkinlaista joustoa. Nyt kävi myös niin, että Hagakodin eteiseen ja aulaan syntyi melkoinen kaaos, kun ihmiset tungeksivat sisään ennen ovien sulkemista. Turvaväleistä ei ollut siinä tietoakaan, Lehtonen kertoo.

Eräs toinen paikalla ollut ilmoitti Etelä-Uusimaan toimitukselle kello 17.45, että rokotusjonossa on ainakin 500 ihmistä, ja epäili mahtavatko kaikki ehtiä rokotuksen saamaan.

-Miksi kukaan ei sanonut meille jo siinä vaiheessa, että enää ei kannata jonottaa, koska kaikkia ei ehditä illan aikana rokottaa? Ja miksi Raaseporissa on päätetty jonotuttaa ihmisiä ulkona kylmässä ja sateessa, kun aiemmin rokotukset toimivat todella hyvin väljissä tiloissa Tammisaaren ja Karjaan urheiluhalleissa, Lehtonen ihmettelee.

Kaupungilta pahoittelut

Raaseporin kaupunki lähetti torstaina iltapäivällä tiedotteen, jossa todetaan terveydenhuollon olevan koronaepidemiatilanteen vuoksi erittäin kuormittunut. Samalla kolmas rokoteannos on ajankohtainen useille väestöryhmille, mikä hankaloittaa entisestään rokotusten turvallista ja sujuvaa järjestämistä.

Tilanne oli torstaina myös sellainen, että terveydenhuollossa ei pystytty vastaamaan haastattelupyyntöihin.

-Olemme järjestäneet syksyn aikana useita rokotustilaisuuksia ilman ajanvarausta. Nämä niin sanotut pop up-rokotustilaisuudet ovat olleet suosittuja. Valitettavasti on kuitenkin niin, että kun rokotuksia järjestetään ilman ajanvarausta, on mahdotonta ennustaa, kuinka moni tulee paikalle, terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn toteaa tiedotteessa.

-Monet ovat halunneet tulla rokotukseen ilman ajanvarausta, vaikka tällöin on saattanut joutua jonottamaan. Valitettavasti pop up-rokotuksiin on tullut myös henkilöitä, joille on jo varattu rokotusaika, ja tämä on johtanut jonoihin, Rehn jatkaa.

Hän pahoittelee samalla sitä, että viimeisimmät pop up-rokotukset eivät ole sujuneet toivotusti ja sitä, että kaikki halukkaat eivät ole saaneet rokotetta.

Karjaan tilaisuus peruuntuu

Kovan paineen vuoksi kaupunki päätti perua kuluvan vuoden viimeisen ja ilman ajanvarausta toteutettavaksi suunnitellun rokotustapahtuman Karjaalla tulevana maanantaina. Sen sijaan rokotuksia tarjotaan ajanvarauksella joulun välipäivinä.

Joukkorokotusten järjestäminen ajanvarauksella edellyttää riittävän suuria ja toimivia tiloja, jotka ovat vapaina pidemmän ajan.

-Keväällä ja kesällä meillä oli mahdollisuus käyttää Tammisaaren ja Karjaan urheiluhalleja, ja tämä toimi erinomaisesti. Hallien ottaminen rokotuskäyttöön merkitsisi kuitenkin taukoa sisäharjoitteluun, mikä vaikuttaisi moniin seuroihin ja toimijoihin. Tähän emme ole halunneet ryhtyä, kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist sanoo.

-Syksyllä oli paljon aikoja, mutta monet jättivät rokotteen silloin ottamatta. Nyt ihmiset ovat tulleet toisiin ajatuksiin, koska monessa paikassa vaaditaan koronapassia, Lundqvist jatkaa tiedotteessa.

Välipäivien koronarokotukset annetaan Karjaalla Kauppiaankadun ja Korkeavuorenkadun kulmauksessa sijaitsevassa liiketilassa 29.-30. joulukuuta kello 9-20. Ajanvaraus avattiin torstaina iltapäivällä koronarokotusaika.fi -nettipalvelussa. Puhelimitse aikoja voi varata perjantaiaamusta kello 9 alkaen.

Tarjolla on noin 1.500 rokotusaikaa. Näitä voivat varata henkilöt, jotka ovat oikeutettuja saamaan ensimmäisen ja toisen annoksen, sekä väestöryhmät jotka ovat oikeutettuja kolmanteen annokseen, eli 60 vuotta täyttäneet sekä 12 vuotta täyttäneet riskiryhmiin kuuluvat henkilöt.