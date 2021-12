Poikkitaiteellista rihmastoa ja yksityiskohtien kauneutta

Hangon kaupungintalon galleriassa on esillä joulukuun 21. päivään saakka kahden taiteilijan yhteisnäyttely.

Raaseporissa asuva kuvataiteilija ja kultaseppä Tanja Is on koostanut poikkitaiteellisen ”Hiljaisuulla” -näyttelyn, jossa on tekstiiliteoksia, maalauksia ja sanataidetta. Taiteilijan työssä lähtökohtana usein toimivien maalausten teemat jatkuvat veistoksiin ja installaatioihin. Is luo mielellään teoksia, joissa on primitiivinen tunnelma, ja joiden rohkeudesta välittyy aitous ja iloisuus.

-Luonto ja holistinen ajatusmaailma ovat vahvasti läsnä teoksissani. Kun joukkoon lisätään folklorea ja unien tulkintaa, saadaan monimutkainen rihmasto, jossa pohditaan myös ihmisten välisiä suhteita laajemmassakin kontekstissa, Is kertoo.

Hankolaisen kuvataiteilijan Clara Wahlströmin näyttelyssä ”Nature is watching” on maalauksia, piirroksia ja maalattuja munia neljässä teossarjassa. Hän työskentelee öljy-, akryyli- ja vesiväreillä, ja hän käyttää myös vahabatiikki-tekniikkaa. Wahlströmin näyttelyssä katsoja voi pysähtyä hetkeksi suurennettujen pienten yksityiskohtien äärelle.

-Pysähtyminen ja ympäristön tarkkaileminen on monille harvinaistakin herkkua. Siihen ei ole siihen aikaa tai kärsivällisyyttä, mutta harvat taitavat kiinnittää huomiota luonnossa esiintyviin pieniin ja ensisilmäyksellä vaatimattomilta vaikuttaviin yksityiskohtiin, Wahlström taustoittaa. Kaikki näyttelyteokset ovat valmistuneet kuluneen vuoden aikana.