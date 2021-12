Karjaan BK-46 on yltynyt 1-divisioonassa julmaan vireeseen ja viimeisen neljän ottelun voittomarginaali on revennyt keskimäärin 17 maaliin.

Joukkue on voittanut kaikki kahdeksan peliään eikä sarjavoitto ole tällä tahdilla uhattuna.

