Läntisellä Uudellamaalla kaksi taisteluharjoitusta

Uudenmaan prikaatin valmiusyksikön varusmiehiä harjoittelemassa rannikolla. (Kuva: Puolustusvoimat)

Uudenmaan prikaatin johtama Atrain 21-harjoitus ja Kaartin jääkärirykmentin johtama Sapeli 21 -harjoitus tuovat ison joukon sotilaita läntiselle Uudellemaalle. Viikonloppuna alkaneet harjoitukset jatkuvat joulukuun 3. päivään saakka. Harjoitustoimintaa on myös Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Tuusulassa ja Kirkkonummella.

Merivoimien rannikkojoukkojen syksyn tärkeimmässä taisteluharjoituksessa arvioidaan saapumiserien 1/21 ja 2/21 joulukuussa kotiutuvien varusmiesten osaaminen joukkuekokoonpanoissa.

Uudenmaan prikaati johtaa rannikkojoukkojen taisteluharjoituksen Suomenlahden ja Saaristomeren alueella sekä läntisellä Uudellamaalla. Harjoituksen kokonaisvahvuus on noin 2.000 henkilöä.

Maavoimien taisteluharjoituksen kokonaisvahvuus on noin 1.350 sotilasta. Puolustushaarojen yhteisen harjoittelun eräänä teemana on aluevastuussa olevien joukkojen toiminnan yhteensovittaminen rannikolla ja satamissa.

Joukot harjoittelevat myös yleisillä ja yksityisillä alueilla. Joukot liikkuvat taisteluvarustuksessa ja sotilailla on rynnäkkökivääri. Harjoituksesta vastaavalla henkilöstöllä on yllään keltainen huomioliivi. Päivittäiset harjoitusammunnat voivat aiheuttaa melua harjoitusalueiden lähiympäristöön. Harjoitustoimintaa on myös pimeällä.

Atrain 21 -harjoituksen johtaa Uudenmaan prikaatin komentaja Juha Kilpi ja Sapeli 21 -harjoituksen Kaartin jääkärirykmentin komentaja Asko Kopra.