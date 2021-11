BK-46 lusikoi lammaspaistia

Elias Nyman jäi kiikkiin, kun Robin Sjöman nosti miehen ilmaan. Oscar Kihlstedt varmisti selustan ja vieressä tarkkaili Jac Karlsson.

Åbo IFK:n käsipalloilijat on opittu tuntemaan kanarialintujen nimellä, mutta turkulaisten edustusmiehistö päättikin yhtäkkiä siirtää paperinsa eläinkunnassa toiseen osoitteeseen.

-Olimme kuin lammaslauma, päävalmentaja Aku Kuusisto kommentoi joukkueensa muuttunutta luonnetta. BK-46 näytteli SM-liigan kamppailussa leijonan roolia ja karjaisi Samppalinnasta voiton lukemin 19-34 (12-16).

Päin seinää

Tilanne oli vielä 20 minuutin kohdalla kutkuttavasti 9-9, mutta kutkuttavuudet loppuivat siihen paikkaan. ÅIFK:lla oli ylivoimaisia vaikeuksia ohittaa vieraiden puolustusta, joka pysyi tiukkailmeisenä loppuun asti ja päästi viimeisen vartin aikana vain kaksi palloa omiin.

BK oli kaksinkamppailuissa merkittävästi vahvempi ja läpi yrittäneet turkulaispakit törmäsivät jatkuvasti seinään. Ja jos ei törmätty seinään, niin viimeistään Rony Lévenin muodostamaan muuriin. Maalivahti oli sisuuntunut metsään menneestä HC Tallinn-ottelusta ja torjui hurjalla 50-prosenttisella varmuudella.

BK ei ole Cocksia lukuun ottamatta antanut vastustajille tällä kaudella 25 maalia enempää ja nyt pysyi ensimmäinen vihulainen alle 20 maalissa.

-Lähdemme peleihin aina sillä asenteella, että lataamme paljon energiaa puolustukseen ja rakennamme sitä kautta hyvän tuloksen. Stoppien jälkeen lyömme vauhtia kontrauksiin, joihin meillä on nopeita pelaajia. Tänään peli sujui juuri tällä kaavalla, Oscar Kihlstedt totesi.

Hän on aina profiloitunut ennen kaikkea puolustuspelin taitajana ja nuoresta Miska Henrikssonista on kasvamassa samansuuntainen pelimanni. Keskiviikkona Henriksson laittoi kapuloita rattaisiin Åbon parhaalle maalintekijälle Peik Sjöblomille, joka sai hikoilla neljän osumansa eteen.

-Ollessani edellisen kerran BK:ssa Miskalla oli jo hyvä fysiikka ja paljon intoa, mutta peliälyä vielä puuttui. Nyt hän lukee tilanteita paremmin ja on tosi hyvä yksi vastaan yksi -kamppailuissa, Kihlstedt kehui.

Sjöblomin lisäksi vaikeaa oli myös ÅIFK:n monivuotisella tukipilarilla Andreas Nyströmillä, joka jäi liigapelissä ensimmäistä kertaa nollille lähes kahteen vuoteen. Joukkueen pelistä poistui iso palanen, kun vielä vuosi sitten maajoukkueryhmässä ollut sentteri Oscar Berglund tarttui työtarjoukseen ja heitti käsiskengät hyllylle. Konkari Kristian Jansson ei ole puolestaan toipunut polvivammastaan pelikuntoon.

Sataset paukkuivat

BK pelasi sitä vastoin toisen ottelun peräkkäin ilman selkävaivaista ykköspyssyään Nico Rönnbergiä ja rytmihäiriöistä kärsinyttä Markus Viitkaria. Tallinnaa vastaan hyökkäyspeli yski ja Turussakin kuuden metrin heittoja pummattiin edelleen liikaa. Maalintekijöitä oli silti kokonaiset 12 ja leipurin tusina olisi tullut täyteen, jos kehiin palannut Victor Westerlund olisi onnistunut kauden maalitilinsä avaamaan.

-Nico voi henkilökohtaisella osaamisellaan tehdä yksin vaikka mitä ja ilman häntä joukkuepelaaminen korostuu. Meillä on yhä taitoa yksi vastaan yksi-tilanteisiin, mutta myös variaatioita erilaisiin ajoihin. Peli kyllä toimii, mutta viimeistelytehokkuudessa on ollut viime aikoina ongelmia. On ehkä parempi olla puhumatta siitä liikaa, ettei se kasva pelaajien päässä liian isoksi asiaksi, Kihlstedt mietti.

Hän oli hyökkäyspäässä kauden vetreimmässä vedossa ja saavutti samalla 700 mestaruussarjamaalin rajapyykin.

-En edes tiennyt lähestyväni tuollaista saldoa. Kivahan se on maaleja tehdä, mutta joskus nuorempana omilla maalimäärillä oli enemmän merkitystä. Nyt tahdon vain, että joukkue pärjää ja että pidämme yhdessä hauskaa, 30-vuotias karjaalainen sanoi.

Rönnbergin tulevaisuudesta maajoukkueessa on spekuloitu paljon, mutta miten mahtaa olla Kihlstedtin laita, sillä 56 maaottelun mies ei ollut ryhmässä taannoisissa MM-karsinnoissa.

-Apuvalmentaja Teddy Nordlingin kanssa puhuimme ennen karsintoja, että en ole nyt mukana. Minulla ei oikeastaan ole maajoukkueasioihin muuta kommentoitavaa, hän tokaisi.

Ottelutilastot

BK-46: Oscar Kihlstedt 8/9, Janne Korpimäki 4/5, Sebastian Säkkinen 4/4, Robin Sjöman 3/5, Linus Sjöman 3/4, Jac Karlsson 3/3 (7 m 1/1), Albert Lindholm 2/5, Jonathan Ekman 2/5, Miska Henriksson 2/5, Jonathan Roos 1/4, Oliver Nordlund 1/3, Roy Lindqvist 1/1, Victor Westerlund 0/2. Yhteensä 34/55 (62 %).

Maalivahdit: Rony Léven (60 min.) 19 torjuntaa.

Jäähyt: R. Sjöman 2 x 2 min, Korpimäki 2 min. Maalit 3-3.

Pallonmenetykset: 6.

ÅIFK: Peik Sjöblom 4/8, Jonne Karttunen 3/5, Niklas Manderoos 3/4 (7 m 1/2), Elias Nyman 2/3, Isak Lehvonen 2/3, Rasmus Norström 1/7, Valter Georgs 1/6, Eero Laine 1/4, Santeri Maijala 1/4, Robin Mattsson 1/1, Andreas Nyström 0/4, Wilhelm Hammarberg 0/3. Yhteensä 19/52 (37 %).

Maalivahdit: Mirsad Tursunovic (30 min.) 4 torjuntaa, Axel Rehnberg (30 min.) 10.

Jäähyt: Jussi Brummer, Georgs, Lehvonen 2 min. Maalit BK:lle 3-0.

Pallonmenetykset: 17.