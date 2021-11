11 vuodeosaston potilaalla koronatartunta, tartuntoja myös työntekijöillä

Raaseporin terveyskeskuksen vuodeosaston 11 potilaalla on todettu koronatartunta. Tammisaaressa sairaalan vieressä sijaitsevalla vuodeosastolla on 32 potilasta, jotka ovat pääasiassa ikäihmisiä.

Koronatartuntoja on todettu myös osaston henkilökunnan keskuudessa, mutta terveyspalvelupäällikkö Annika Rehn ei anna näistä tarkempia lukuja. Vuodeosaston työntekijöitä testattiin torstaina ja koko henkilöstö testataan. Kaupunki ei kommentoi rokotuskattavuutta vuodeosaston henkilökunnan keskuudessa.

-Rokotukset ovat Suomessa vapaaehtoisia, eikä työnantajalla ole oikeutta saada näistä tietoa, joten emme voi kommentoida asiaa, Rehn sanoo. Hän toteaa myös, että tilanne on työntekijöille nyt entistäkin haastavampi jo muutenkin vallitsevan henkilöstöpulan vuoksi.

Vuodeosaston tartunnanlähteestä ei ole varmaa tietoa.

-Jäljitys tehdään normaalisti ja samalla kartoitetaan riskit, jotka voivat liittyä esimerkiksi mahdollisiin potilaiden siirtoihin ennen tartuntojen varmistumista, johtava lääkäri Tove Wide sanoo.

Vuodeosasto sulkutilassa

Selvitykset aloitettiin tiistai-iltana epäilyjen perusteella ja ne vahvistuivat seuraavana päivänä. Wide kertoo, että epäilykset heräsivät tartunnanjäljityksessä, ei ihmisten oireilusta. Vuodeosasto on tällä hetkellä sulkutilassa, eli sinne ei oteta vierailijoita eikä uusia potilaita, eikä potilaita myöskään siirretä muualle. Vuodeosastopaikkoja ostetaan tarpeen vaatiessa lisää Hangosta, Kemiöstä ja Siuntiosta.

-Koronaa on yhteiskunnassa muuallakin, eikä vuodeosasto ole siitä erillinen kupla. Pystyimme välttämään tartunnat asumisyksiköissä ja vuodeosastolla yli puolitoista vuotta, mutta nyt oli meidän vuoromme, Wide sanoo.

Hän toteaa myös, että mikäli osastolla olisi todettu vain yksi tartuntatapaus, henkilö olisi voitu siirtää muualle, mutta koska tartuntoja on näin runsaasti, siirtäminen ei ole tarkoituksenmukaista.

-Vuodeosaston tilat eivät ole tähän tilanteeseen optimaaliset, mutta muut potilaat pyritään pitämään mahdollisimman hyvin erillään tartunnan saaneista, Wide sanoo.

Hän mainitsee myös, että vastaava tilanne olisi ollut vuosi sitten paljon vaikeampi, koska silloin koronaa vastaan ei ollut vielä rokotteita. Nyt rokotuskattavuus on varsin hyvä ikäihmisten keskuudessa.

-Rokotus ei kuitenkaan anna sataprosenttista suojaa ja vuodeosastolla on monisairaita ihmisiä, joiden vastustuskyky saattaa alkaa hiipumaan, joten varaudumme pahimpaan, Wide sanoo.

Terveyskeskuksella on hyvät konsultaatioväylät asiantuntijoihin ja tukea on saatu jo nyt Raaseporin sairaalasta ja HUS:sta. Kaupunki tiedotti keskiviikkona iltapäivällä, että tartunnan saaneilla on ollut lieviä oireita, mutta potilaiden vointia ei kommentoida enää sen tarkemmin. Rehn toteaa, että kaupunki tulee pohtimaan seuraavaksi, pitääkö myös vanhusten asumisyksiköihin määrätä vierailukielto.

”Riesa tulee jatkumaan”

Wide ja Rehn toivovat, että raaseporilaiset menisivät edelleen ahkerasti koronarokotukseen. Ensimmäisen rokotteen osalta ollaan kaupungin koko väestössä Rehnin mukaan 80 prosentin paikkeilla, mutta rokotusinto näyttää Rehnin mukaan hieman laantuneen. 75 prosenttia kaupungin väestöstä on saanut jo myös toisen koronarokotteen, mutta luvun pitäisi olla reilusti korkeampi.

-Tämä riesa tulee jatkumaan, joten toivomme että kaupunkilaiset ottaisivat rokotuksen, Wide sanoo. Hän huomauttaa, että sadan prosentin rokotuskattavuuteen ei päästä niin kauan kuin alle 12-vuotiaita ei rokoteta, mutta ikäryhmittäin sadan prosentin kattavuus on mahdollinen. Yli 65-vuotiaiden keskuudessa rokotuskattavuus on jo 90-95 prosenttia.