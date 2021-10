Naisten rakkaus on galleria Elverketin uuden näyttelyn teema. Esillä on viiden taiteilijan tuotantoon perustuva matka naisten väliseen rakkauteen ja sen erilaisiin muotoihin. Tammisaaressa huhtikuun loppuun saakka esillä olevan näyttelyn teosten aikajana ulottuu 1890-luvulta tähän päivään ja esillä on niin historiallisia kuin näyttelyyn varta vasten valmistettuja teoksia.

