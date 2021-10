Lövkullan kioski purettiin rumentamasta maisemaa

Jo useita vuosia tyhjillään ollut ja maisemaa rumentanut ränsistynyt elintarvikekioski on purettu Karjaan Lövkullassa. Tekninen lautakunta päätti vastikään, että kioski puretaan, ja purkukustannukset yritetään periä kioskin entiseltä vuokralaiselta.

Kiinteistöpäällikkö Catharina Lindström arvelee kuitenkin, että mahdollisuudet tähän ovat varsin pienet, joten 5.000-6.000 euron purkukustannus jäänee kaupungin vahingoksi.

-Pääasia on, että ränsistynyt ja rikottu kioski saatiin pois kaupunkikuvasta. Siitä tuli meille jo useita yhteydenottoja ja vanhemmatkin olivat huolissaan, koska siellä epäiltiin tapahtuvan myös kaikenlaista hämärää toimintaa, Lindström sanoo.

Tekninen lautakunta päätti keväällä jatkaa kioskirakennuksen poistamisen määräaikaa. Ensimmäinen takaraja oli kuluvan vuoden tammikuun loppu. Jo kauan vailla käyttöä ollut kioski tuli poistaa uudella määräyksellä heinäkuun loppuun mennessä, ja paikka vaadittiin myös kunnostettavaksi samaan päivämäärään mennessä.

Maanvuokrasopimus umpeutui jo heinäkuun lopussa viime vuonna. Sopimuksen mukaan vuokralainen on velvollinen vuokrasuhteen päätyttyä poistamaan omistamansa rakennukset, laitteet ja laitokset sekä kunnostamaan niiden paikat.

Ensimmäinen kehotus rakennuksen poistamisesta tai purkamisesta sekä alueen kunnostamisesta ja siivoamisesta lähetettiin vuoden 2020 syyskuussa. Kioskirakennuksen omistaja asuu nykyään ulkomailla, eikä tätä ole tavoitettu.

Kaupungin kiinteistöhallinnossa odotetaan myös, että Tammisaaren Västerbyssä edelleen pystyssä oleva palanut kioski poistuu seuraavaksi maisemasta. Kaupunki on lähettänyt omistajalle Lindströmin mukaan jo useampia siivouskehotuksia. Kioskista on jäljellä vielä seinät, mutta katto on palanut.