Raaseporissa oli todettu 4.-17. lokakuuta kahdeksan uutta koronatapausta, joista vain kolme viime viikolla. Ilmaantuvuusluku on laskenut selvästi ja on 29/100.000 asukasta 14 vuorokauden aikana. Tilanne näyttää siis rauhoittuneen, mutta testeissäkin on käyty aiempaa vähemmän.

