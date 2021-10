Hangon kaupungintalon galleriassa on avattu Iwona Podlasinskan näyttely ”Magical Photos of Children”. Puolalainen valokuvaaja kuvaa yksinomaan lapsia. Podlasinska kertoo, että lasten kanssa työskennellessä mukana on aina yllätyksellisyyttä.

