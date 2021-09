Valtatielle 25 Leppiin kiertotie kesään saakka

Lokakuun alusta lähtien läntiseltä ohikulkutieltä (maantie 111) ajetaan Karjaan keskustan suunnasta valtatielle 25 Lepinpellonkadun kautta ja liikealueen keskeltä. Valtatien liikenne ohjataan myös kiertotielle eritasoliittymän ja uuden kiertoliittymän rakentamisen ajaksi.

Lepin liittymän työmaalla Karjaalla otetaan käyttöön perjantaina lokakuun 1. päivänä kiertotiejärjestelyt, jotka vaikuttavat maantien 111 eli läntisen ohikulkutien ja valtatien 25 liikenteeseen. Tilapäisten liikennejärjestelyjen arvioidaan jatkuvan vuoden 2022 kesäkuuhun asti.

Kiertotiet tarvitaan, jotta valtatielle voidaan rakentaa uusi silta eritasoliittymälle sekä maantien 111 uusi kiertoliittymä ja sen edellyttämät putki-, johto- ja kaukolämpötyöt.

Uusi kiertoliittymä rakennetaan ohikulkutien, Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymään. Liittymäalueen valaistus uusitaan ja lisäksi tievalaistusta jatketaan noin kilometrin matkalle Hangon suuntaan.

Myös Bäljarsin vanha alikulkukäytävä valtatien ali on suljettu töiden takia ja se puretaan myöhemmin. Risteyksestä noin 300 metriä Tammisaaren suuntaan valtatien eteläpuolella on työnaikainen parkkipaikka ja reitti Lepinjärven lintutornille.

-Koko työmaa-alueella on voimassa alennettu 40 km/h nopeusrajoitus, josta haluamme muistuttaa autoilijoita. Tietyömaan kohdalla on syytä alentaa nopeutta ja noudattaa erityistä varovaisuutta, sillä kyse on tiellä liikkujien lisäksi myös työmaalla työskentelevien turvallisuudesta, muistuttaa projektipäällikkö Elina Keränen Väylävirastosta.

Kevennetty liittymä

Valtatien ja maantien 111 eli läntisen ohikulkutien liittymään rakennetaan nk. kevennetty eritasoliittymä, mikä edellyttää uuden risteyssillan rakentamista.

Täysimittaiseen neljän rampin kiertoliittymään eivät rahat kuitenkaan riittäneet. Sen hinta olisi ollut konsultin arvion mukaan jopa nelinkertainen ja myös tilaa olisi tarvittu enemmän. Kyseiset laajemmat suunnitelmat tehtiin jo 1990-luvulla, mutta ne eivät ole toteutuneet, joten hankkeessa päädyttiin kevyempään malliin.

Karjaalle rakenteilla oleva ratkaisu tarkoittaa sitä, että Hangon suunnasta Karjaalle käännytään edelleen valtatien yli, ja liikenne joutuu väistämään Helsingin suunnasta tulevia ajoneuvoja risteysalueen parannuksista huolimatta.

Hanke saatiin liikkeelle, kun siihen myönnettiin valtion lisätalousarviossa kolme miljoonaa euroa vuoden 2020 kesällä. Raaseporin kaupunki on varannut hankkeeseen yhteensä 2,2 miljoonaa euroa vuosille 2021 ja 2022.

Hanke maksaa noin viisi miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Raaseporin kaupungin kesken. Hankkeeseen kuuluvan Uikkukujan jatkeen rakentamisen kustannukset kuuluvat kokonaisuudessaan kaupungille.

Hankkeen on määrä valmistua elokuussa 2022. Hankkeen tilaajat ovat Väylävirasto ja Raaseporin kaupunki, urakoitsijana toimii Louhintahiekka Oy. Rakennustyöt ovat edenneet Väyläviraston mukaan suunnitellusti.

Bäljarsiin ei tehdä meluesteitä

Raaseporin tekninen lautakunta on antanut vastauksensa elokuun alkupuolella saapuneeseen asukkaiden kirjelmään, jossa esitettiin meluesteen rakentamista Bäljarsiin valtatielle 25 ja maantien 111 varteen samalla kun alueella tehdään uusia liikennejärjestelyjä. Kirjelmän 30 allekirjoittajaa asuvat Kuovikujalla ja Kuikkakujalla.

Kirjelmässä tuotiin esille valtatieltä kantautuva liikenteen melu. Tekninen lautakunta toteaa vastauksessaan, että alueelle ei ole osoitettu meluesteitä tie- ja katusuunnitelmassa.

”Lepin liikealueen länsiosan kaavassa on varauduttu valtatieltä tulevan melun torjumiseen. Tonteille 5, 6 ja 7 rakennettavat rakennukset toimivat melusuojana asuinalueen suuntaan” lautakunta vastaa.

Se mainitsee myös, että kun asemakaavan mukainen rakentaminen etenee, uudet rakennukset estävät osaltaan liikennemelun kantautumista alueelle. Lisäksi se toteaa, että liikennettä ohjataan jatkossa uuden alikulkusillan kautta, joka sujuvoittaa liikennettä ja mahdollisesti vähentää myös liikenteen melua.