Ykkösessä jalkapalloilevan EIF:n tavoitteena ollut sarjanousu on viittä vaille kuopattu, eikä kova yrittäminenkään taida enää riittää. Manageri Peter Haglund ei ole lainkaan tyytyväinen siihen, että EIF on alkusarjan jälkeen viidentenä roimasti kärkeä perässä. -Olemme epäonnistuneet ja pettymys on suuri.

