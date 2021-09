Pienkerrostalon tulipaloa epäillään tahalliseksi

Länsi-Uudenmaan poliisi tutkii Karjaan Maasillantien rakennuspaloa tuhotyönä. Kaksikerroksisessa pienkerrostalossa syttyi tulipalo tiistaina iltapäivällä alakerran toisessa asunnossa. Asunto oli tyhjä tulipalon syttyessä.

-Tästä on kirjattu rikosilmoitus ja teosta epäilty on poliisin hallussa. Kuulustelut ovat vielä kesken, joten en voi kommentoida vielä sen tarkemmin palon syttymissyytä, mutta kaikki viittaa tässä vaiheessa tahallisuuteen, Sjöholm sanoo. Teosta epäilty on 1990-luvulla syntynyt raaseporilainen mieshenkilö.

Tulipalo saatiin sammutettua nopeasti ja pelastuslaitoksen mukaan liekkien taltuttamiseen tarvittiin vettä vain muutamia kymmeniä litroja. Rakennuksessa tehtiin myös savutuuletus.

Sjöholm kertoo, että alakerran asuntoon, jossa tulipalo syttyi, tuli huomattavat vahingot ja talon muut asunnot kärsivät savuvahinkoja. Henkilövahingoilta kuitenkin vältyttiin.