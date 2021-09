EIF kupsahti Kokkolassa, kärki karkaa

Kauden viidennen osumansa tuikannut Juuso Liukkonen vastasi EIF:n ainokaisesta Kokkolassa. (Arkistokuva)

Veikkoset veivät ja vihreät veljet vikisivät miesten jalkapallon Ykkösessä. Kokkolan Pallo-Veikot voitti kotiottelunsa 2-1 (1-0) jahdaten näin yhä kiivaasti paikkaa kuuden parhaan joukkoon ja ylempään jatkosarjaan. Tappiosta huolimatta viidentenä oleva EIF tulee ylemmässä jatkosarjassa kauttaan jatkamaan, ellei ihan ihmeitä tapahdu. Gnistan ja PK-35 voivat tulla takaa vielä tasapisteisiin, mutta ohittaminen kilpistyisi tammisaarelaisten maireampaan maalieroon.

EIF:n tavoite sarjanoususta on sen sijaan jo tässä vaiheessa kiikun kaakun. Jatkosarjaan lähdetään alkusarjan pisteillä ja kärkijoukkue RoPS on karannut jo 11 pinnan päähän. Kakkossijalla karsijan paikalla olevaan vahvavireiseen TPS:aan on matkaa seitsemän pistettä.

Jatkosarjassa pelataan yksinkertainen kierros eli viisi ottelua, joissa vaatimaton vierasjoukkue EIF joutuu kolmesti reissun päälle. Senkin takia alkusarjan päätöskierroksen kotiottelu sunnuntaina VPS:aa vastaan olisi voitettava, jotta toivon liekki lepattaisi.

Härkää sarvista

Kesken kauden merkittävästi vahvistunut KPV oli jo edellisessä kohtaamisessa Tammisaaressa viheliäinen vastus purevalla prässillään ja keskitysten viljelyllään. Samoilla konsteilla Veikot ajoivat EIF:n ahdinkoon myös keskiviikkona ja olivat suurimman osan ottelusta niskan päällä.

KPV on pystynyt ravistelemaan EIF:n ulos sen tyypillisestä pallokontrolliin perustuvasta jauhamisesta ja kävi nytkin niin herhiläisenä kimppuun, etteivät vieraat kyenneet usein muuhun kuin sohimaan hätäisiä syöttöjä. Harmaissa paidoissa pelanneiden raaseporilaisten syöttötyöskentely olikin yhtä saven ja lyijyn sekoitusta vain muutamilla kirkkaammilla pilkahduksilla.

EIF pyöri ensimmäiset puoli tuntia niin pahasti pesukoneessa, ettei moista pätkää ole kauden aikana vielä vastaan tullut. KPV myllytti vaarallisia erikoistilanteitaan, rouhi palloja takaisin itselleen ja syöksyi uuteen hyökkäykseen.

Läheltä piti-tilanteiden jälkeen lopulta lätsähti, kun Kristian Andersenin herkullinen keskitys saavutti väkivahvan Oke Akpovetan, joka piti William Lindqvistin taskussaan ja puski komean nyytin. Vaikeasti pideltävä nigerialaishärkä kiskaisi toisella jaksolla myös 2-0-häkin ja oli heti perään lisäämässä johtoa, mutta veti hyvästä paikasta ohi.

Vaihdoista virtaa

EIF koki avausjaksolla yhden huippuhetken, jonka senkin tärveli KPV-vahti Sergei Lazarov pätevillä venytyksillään Robin Sidin kutiin ja André Österholmin puskuun. Österholm ei kaikesta rymistelystään huolimatta päässyt peliin sisälle, eikä viime aikoina tulikuumalla tuulella olleella Valdrin Rashicallakaan tahtonut kulkea.

Xhevdet Gela puristettiin pihteihin ja keskikentän herruus menetettiin isännille. Valta vaihtui vasta loppua kohden nivusvaivoista kärsineen Stanislav Efimovin marssittua vaihdosta kentälle. Venäläinen toi kaivattuja oivalluksia ja myöhemmin myös Akseli Ollila puhalsi penkiltä eloa EIF:n hyökkäyksiin. Myöhäinen kiri johti Juuso Liukkosen kavennusmaaliin Riku Selanderin syötöstä, mutta enempää ei irronnut.

-Ensimmäinen puoliaika oli meiltä huono, emme päässeet omalle tasollemme. Toinen jakso sujui paremmin ja olisimme ehkä voineet vielä rutistaa tasoihin, Liukkonen totesi.