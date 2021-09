Hauras unelma kirjailijan ammatista – Maria kirjoitti satuja muiden lasten nukkuessa

Maria Turtschaninoff on Helsingissä varttunut kirjailija, joka on viimeiset 15 vuotta asunut Karjaalla. Maria on ollut täysipäiväinen kirjailija vuodesta 2008 lähtien. Tähän mennessä hän on kirjoittanut seitsemän kirjaa, joiden kohderyhmänä ovat nuoret.

-Intohimoni syttyi, kun olin viisivuotias. Päiväkodissa lasten piti nukkua hirveän pitkät päiväunet. Minä en halunnut nukkua päiväunia, koska en nukkunut kotonakaan. Minulle annettiin sitten paperia ja kyniä, joilla sain kirjoittaa, kun tädit pitivät kahvitauon, Maria kertoo.

