Jonna Berghem palasi finaalitunnelmaan

Naisten 400 metriä oli Kalevan kisojen hurjimpia lajeja, kun tulostaululle tintattiin kuudelle ensimmäiselle juoksijalle uusi ennätys ja kärkikaksikko Mette Baas-Viivi Lehikoinen paineli alle 53 sekunnin. Tulituksen takana maaliin saapuivat Jonna Berghem ja Ella Räsänen, joilla on vielä ennätyskuntoon matkaa.

-Meillä oli Ellan kanssa oma kisa menossa, Berghem totesi. HIK-sprintteri vei seitsemännen sijan kauden parhaalla ajallaan 55,27 ja nitisti niin ikään Petra Stenmanin valmennuksessa olevan Räsäsen täpärästi.

Pienen ikuisuuden takareisivaivoista kärsineen Berghemin uskoa on koeteltu leikkausten ja kuntoutusten tuskassa, eikä seitsemäs sija 11-kertaista naisten SM-mitalistia sinänsä hetkauta. Tavoitteet ovat olleet arvokisoissa, mutta paluu Kalevan kisoihin neljän vuoden tauon jälkeen oli kuitenkin pieni merkkipaalu.

-Petran kanssa juuri juttelimme, että harva tietää, mitä olen käynyt läpi päästäkseni tähän pisteeseen. Tuntuuhan se hyvältä olla täällä taas mukana, vaikka kilpailijaluonteeni vaatiikin aina enemmän. Vihaan häviämistä, Jonna naurahti.

Ylirasituksen ja masennuksen kanssa pitkään kamppaillut entinen junioritähti Räsänen on juossut tänä kesänä ensimmäisiä ratakierroksiaan seitsemään vuoteen.

-Ella on kokenut vielä rankempia juttuja. Harjoituksissa iloitsemme edistymisestä ja kannustamme toisiamme eteenpäin. Kyllä me täältä vielä tulemme.

Kimpassa finaaliin

Berghem oli perjantaina allapäin alkueräjuoksunsa jälkeen, kun kello pysähtyi aikaan 56,51.

-En tullut juoksemaan tänne tuollaisia aikoja. Tavoite oli päästä finaaliin, mutta ei taida riittää, hän totesi. Skåldön spurttaaja pääsi kuin pääsikin aikavertailusta jatkoon ja finaalissa oli puhtia parempaan.

-Jalat olivat verryttelyssä niin väsyneet, etten ollut varma jaksanko finaalissa maaliin. Olen lopputulokseen kuitenkin tyytyväinen, Berghem sanoi. 28-vuotias liikunnanohjauksen opiskelija luovii askel kerrallaan tietään kohti parempia aikoja.

-Kesä alkoi hyvin, mutta viimeinen kuukausi on ollut vaikea. Olemme edenneet varovaisesti ja pitkillä palautuksilla, mutta kisat söivät silti iskua. En ole vielä pystynyt treenaamaan maksiminopeutta ja juokseminen on muutenkin ollut maltillista. Nopeus on vahvuuteni ja se ei vielä ole kovin hyvällä tasolla. Jonkun pitää kuitenkin ennätysaikoihin uskoa ja minä edelleen uskon, Berghem lausui.

Merkkipaaluja tuli hänelle ja poikaystävä Teo Takalalle Tampereella enemmänkin.

-Olemme olleet kohta kymmenen vuotta kimpassa ja tämä on ensimmäinen kerta, kun olemme samoissa Kalevan kisoissa molemmat finaalissa. Jommallakummalla on aina ollut jotain vaivaa.

Tankki täyteen

Vaivaa on ollut myös Tuomas Puputilla, joka urheilun, opiskelun ja työnteon ristitulessa ajautui juhannuksen tienoilla ylirasitustilaan. Tenholasta lähtöisin olevan keskimatkojen juoksijan tankki on kisoissa tyhjentynyt ja vauhti hyytyi myös Kalevan kisojen 800 metrillä. Puputti sijoittui alkuerässään kahdeksanneksi ajalla 1.57,52.

-600 metriä tuli hyvin ja ajattelin olevani matkalla kohti hyvää aikaa, mutta sitten iskivät hapot enkä niitä kestänyt. Saavuin tänne kyllä hyvillä mielin lupaavien harjoitusviikkojen jälkeen ja elättelin toiveita finaalipaikasta. En ole tainnut siitä ylirasituksesta kuitenkaan toipua, hän tuumi.

Kaksi vuotta sitten Puputti oli lähellä finaalia 800 metrillä ja sijoittui seitsemänneksi 1 500 metrillä, johon hän ei nyt mahtunut lainkaan mukaan. Käyrä on ollut laskeva.

-Yhtenä tavoitteena on ollut parantaa aikoja kauden avauksessa aiemmista vuosista ja se onnistuikin sekä hallissa että ulkona. Normaalisti vauhti kiihtyy kauden edetessä, mutta nyt on käynyt päinvastoin. Ensi vuodesta pitäisi tulla kokonaiskuorman kannalta erilainen ja sekin voisi helpottaa, ettei vaadi itseltään täysiä pisteitä joka asiassa.

Ensipuraisu

16-vuotias Cassandra Nynäs sai täydet pisteet osallistumisestaan Kalevan kisoihin, mutta 400 metrin aitojen alkuerien viimeinen sija ajalla 67,37 ei silti hyvältä tuntunut.

-On totta kai iso juttu, että olen täällä ylipäätään mukana. En olisi siihen uskonut, sillä olen kilpaillut tällä matkalla vasta muutaman kerran. Harmi vain, etten pystynyt tämän parempaan. Tavoitteeni oli päästä ennätysaikaan alle 65 sekunnin, Nynäs pureskeli.

Karjaalaistyttö horjahti pahemman kerran kolmannella aidalla.

-Polvi osui aitaan ja olin lähellä kaatumista. Lähdin matkaan liian kovaa ja innokkaasti eli juuri päinvastoin kuin oli tarkoitus, Nynäs sanoi.

Hän ei ole vielä varma, suuntautuuko kiinnostus jatkossakin 400 metrin aitoihin.

-Tämä on ainakin hauskempi ja helpompi matka kuin 400 metrin sileä, mutta en tiedä tuleeko siitä päälajini. Isäni kannustaa minua 1 500 metrille ja olen siinä kai aika hyvä, mutta en ole varma pitäisinkö siitä.