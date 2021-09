Itäsataman punaisten makasiinirakennusten rivissä Satamakadulla on uusi tulokas, kun Hanko Brewing Company -niminen käsityöläispanimo on päässyt aloittamaan toimintaansa. Hanko on saanut jälleen oman panimon kymmenien vuosien tauon jälkeen.

