EIF pistejakoon Pietarsaaressa

EIF potkii taas pää kolmantena jalkana miesten jalkapallon Ykkösessä ja rehkii kolmen pelin viikkoa. Klubi-04:lle kärsityn karmivan tappion jälkeen tammisaarelaiset palasivat pistekantaan Pietarsaaressa kamppailtuaan Jaroa vastaan 1-1 (1-1)-tasapelin.

Tasaisessa kärkitaistossa neljäntenä majaileva EIF on viime kauden malliin jättänyt pisteitä pöydälle vieraskentällä, sillä kauden 27 pinnasta vain yhdeksän on irronnut reissun päältä. Kolmantena kärkkyvä Jaro on sitä vastoin esiintynyt vieraskoreasti ja noukkinut 30 pojostaan 12 kotinurmelta.

Mies paikallaan

Sateisen harmaassa keskiviikkoillassa nähtiin värikäs ottelu, jossa huippupaikkojen sekaan jauhettiin märällä kentällä liukastelua ja rikkonaista vääntöä. EIF:llä oli enemmän maalintekoyrityksiä ja varsinkin toisella jaksolla niskalenkki päällä, mutta tuhannen taalan tonteissa Jaro vei niukasti voiton.

Jeremias Strengillä oli jo kolmannella minuutilla näkymä tyhjään rysään, mutta Riku Selander korjasi aiemman erheensä ja liukui viime tingassa väliin. EIF-vahti Mehdi El Moutacim teki kaksi jättipelastusta, torjuen avausjaksolla jalallaan Samuel Haglundin läpisyöksyn ja venymällä 88. minuutilla vapaapotkussa upeasti kädellään Johan Brunellin ohjauksen tielle.

Mehdi joutui 19. minuutilla antautumaan, kun Guillermo Sotelon matalaan keskitykseen ei päästy kunnolla väliin ja Joni Remesaho iski sekamelskan keskeltä irtopalan häkkiin. Pietarsaarelaiset saivat toisenkin kerran pallon verkkoon, mutta Sotelon vedon kaappiin kopauttanut Macaulay Chrisantus oli täpärästi paitsiossa. EIF pelasi tarkemmin kuin viimeksi Klubia vastaan, eikä jättänyt Jarolle samanlaisia väyliä nopeisiin vastaiskuihin, mutta pakkipäässä on edelleen pehmeitä kohtia joihin vastustajien veitsi uppoaa.

Paikan tynkää

EIF:n 25. minuutilla tullut tasoitus oli onnenkantamoinen, kun Akseli Ollilan keskitykseksi tarkoitettu syöttö otti Tyler Reidistä villin kimmokkeen ja putosi maalivahti Mikita Savchenkon yli takapönttöön.

Tilanteessa Ollilan löytänyt Valdrin Rashica on ollut juonimassa joukkueen kuudesta edellisestä maalista viittä, joko tekijänä, syöttäjänä tai rankkarin hankkijana. Rashican syötöt menivät noin muutoin Pietarsaaressa paljolti harakoille, mutta vetojalkaansa hän ahkerasti ja testasi kaukolaakeillaan Savchenkon näppien pitävyyttä.

André Österholmin kärjessä korvannut Juuso Liukkonen teki ympäriinsä arvokasta työtä, mutta pääkonttorissa rangaistusalueen sisällä otteista puuttui terävyyttä. Jo alussa auennut kolme vastaan yksi-hyökkäys kuihtui Liukkosen puolustajaan kilpistyneeseen syöttöön ja kahdesti kerkesi Jaro-pakki peittämään boksissa vedot, jotka lähtivät verkkaisella virityksellä.

Robin Sid viiletti jälleen oikeana wing-backina ja vaikka hän sieltä ehtiikin lyömään hyökkäyksiin löylyä, niin tuossa ravurin roolissa hän ajautuu välillä sivuraiteille. Inkoolainen viihtyy parhaiten kymppialueella ja sinne lainehtiessaan hän syötti nytkin Stanislav Efimovin nokikkain Savchenkon kanssa, venäläisen tuhlatessa avausjakson lopun paraatipaikan.

Pallonhallintaan vahvasti nojaava päävalmentaja Guillem Santesmases tahtoo nähtävästi kaikki vikkelät ja näppärät pelaajansa samanaikaisesti kentälle ja Sid on ikään kuin ”uhrattu” wing-backiksi, jotta Rashica ja Efimov saadaan kärjen alle hääräämään. Sid vaihdettiin 80. minuutilla ulos ja hänet korvasi kauden ensimmäiset minuuttinsa edustusmiehistössä kellottanut vaka vanha Ville Sevón.