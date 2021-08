Hakarinteen koulu sai uuden rehtorin

Hakarinteen koulussa Tammisaaressa rehtorina toiminut Aulimaija Poutanen jää eläkkeelle ja kansliaan hänen tilalleen asettautuu Anne Rautaparta. -Meillä on hyvin samankaltaiset ajatukset rehtorina toimimisesta, rehtorit toteavat kuin yhdestä suusta.

He jakavat käsityksen siitä, että tänä päivänä rehtori ei ole käskyjen jakelija, vaan työyhteisön jäsen, jonka tehtävä on luoda puitteet, joissa oppilaat ja opettajat voivat hyvin ja opettajilla on resurssit tehdä työtään.

