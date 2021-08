14 uutta tartuntaa, Raasepori patistaa rokotuksiin

Raaseporissa on todettu kahden viikon aikana 14 uutta koronatartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on 83,6/100.000 asukasta kohti, kaupunki tiedottaa.

Yli 90 prosenttia kaikista 70 vuotta täyttäneistä kuntalaisista ja 80 prosenttia kaikista yli 50-vuotiaista on saanut jo molemmat rokoteannokset. Johtavan lääkärin Tove Widen mukaan on mahdollista, että 90 prosenttia kaikista yli 12-vuotiaista raaseporilaisista on saanut ensimmäisen rokoteannoksen muutaman viikon sisällä.

Keskiviikkoon mennessä 71,6 prosenttia raaseporilaisista oli saanut ensimmäisen ja 56,2 prosenttia toisen rokoteannoksen. 12-15-vuotiaiden rokotukset alkoivat kuluneella viikolla. Rokotukset järjestetään kouluissa yhteistyössä kouluterveydenhuollon kanssa.

Normaalimpaa elämää

-Toivoimme rauhallista kesää, ja juhannukseen asti olikin rauhallista, mutta sen jälkeen valitettavasti tilanne muuttui ja nyt vallitseva deltamuunnos leviää nopeasti, Wide tiedottaa.

Uusien virusmuunnosten takia toinen rokote on hänen mukaansa vieläkin tärkeämpi. Ensimmäinen annos alentaa riskiä sairastua vakavaan koronatautiin, mutta 88 prosentin suoja saavutetaan vasta toisen rokotteen jälkeen.

-Rajoitukset jatkuvat ja tartuntojen jäljitystyö on vaativaa. Tilanne koskettaa meitä kaikkia. Tartunta on levinnyt yhteiskuntaan ja tilanne tulee olemaan tällainen vielä pitkään. Sairaus on kuitenkin nyt vähemmän vaarallinen ainakin niille, jotka ovat saaneet rokotteen, Wide toteaa.

Raaseporissa voidaan antaa tällä hetkellä tuhat rokotetta viikossa ja tarpeen vaatiessa enemmänkin.

-On tärkeää, että asukkaat tulevat rokotukseen. Korkea rokotuskattavuus tarkoittaa, että voimme elää normaalimpaa elämää.

Ilman ajanvarausta halleissa

Raaseporin kaupunki järjestää syyskuussa kaksi ns. pop up-rokotustilaisuutta kaikille yli 12-vuotiaille. Myös opiskelijat, joiden opiskelupaikkakunta on Raasepori, voivat saada niissä rokotuksen.

Rokotuksia annetaan lauantaina 4. syyskuuta Tammisaaren palloiluhallissa kello 10-14 ja Karjaan urheiluhallissa lauantaina 11. syyskuuta kello 10-14.

Tuolloin saa ensimmäisen rokoteannoksen ja vaihtoehtoisesti myös toisen, jos ensimmäisestä on kulunut vähintään kahdeksan viikkoa. Näihin rokotuksiin ei tarvitse ilmoittautua etukäteen.