Uusimaa edelleen kiihtymisvaiheessa pääkaupunkiseutua lukuun ottamatta

Uudenmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi kokouksessaan tiistaina, että Helsinki, Espoo, Vantaa ja Kauniainen täyttävät jälleen koronaepidemian leviämisvaiheen kriteerit. Muissa Uudenmaan kunnissa epidemiatilanne on heikentynyt, mutta pääkaupunkiseutua parempi. Ne ovat edelleen kiihtymisvaiheessa.

-Koronavirustartuntojen määrät ovat lisääntyneet koko alueella, mutta pääkaupunkiseudulla tilanne on selvästi huonompi kuin alueen muissa kunnissa. Tämän vuoksi katsottiin, että koko alue ei ole leviämisvaiheessa. Pääkaupunkiseudun ulkopuolisten kuntien tilannetta tarkastellaan tarvittaessa pikaisesti uudelleen, alueellisen kokouksen puheenjohtajana toiminut HUS:n vs. johtajaylilääkäri Teppo Heikkilä kertoo.

Pääkaupunkiseudulla koronaepidemiatilanne on viime viikkoina kehittynyt huolestuttavaan suuntaan ja tartuntamäärät ovat kasvaneet nopeasti. Sairaalahoidon tarve on pääkaupunkiseudulla lievässä nousussa ja sosiaali- ja terveydenhuollon kuormitus on kasvanut. Tähän on vaikuttanut erityisesti koronaneuvonnan, testauksen ja tartunnanjäljityksen kasvanut tarve.

Koronavirus on viime viikkojen aikana levinnyt erityisesti tilanteissa, joissa sosiaalista kanssakäymistä on paljon ja turvavälejä on ollut käytännössä vaikea noudattaa. Tartuntaketjuja on todettu erityisesti esimerkiksi yökerhoissa, ravintoloissa, baareissa ja isoissa yleisötilaisuuksissa.

Alueellisessa koordinaatioryhmässä hyväksyttiin pääkaupunkiseudun suositukset ja rajoitukset koko Uuttamaata koskeviksi lukuun ottamatta tulevia Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätöksiä.

Koordinaatioryhmä suosittelee aluehallintovirastolle, että se tiukentaa päätöstään yleisötilaisuuksien järjestämisestä leviämisvaiheen mukaisesti ja tekee päätöksen turvaetäisyyksien pitämisestä julkisissa tiloissa vain leviämisvaiheeseen siirtyvien pääkaupunkiseudun kuntien osalta.