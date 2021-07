Hangon Casinon puistossa nautittiin jälleen picnicistä

Picnicpäivä oli yksi kesän kuumimmista. Varjopaikoille riitti kysyntää.

Varjopaikat olivat suosittuja, kun Hangon Casinon puiston picnic palasi vuoden tauolta 14. heinäkuuta. Picnicpäivä oli yksi kesän kuumimmista, mutta moni oli tullut paikalle hellettä uhaten. Vuodesta 2019 tapahtumaa tuottanut Tiina Schreck arvioi, että picniciin osallistui noin tuhat ihmistä. Esiintyjinä tapahtumassa olivat lastenmusiikkiyhtye Sås och Kopp, Jannike, Jore Marjaranta, Esa Nieminen ja hankolainen Hangish.

Viime vuonna picniciä ei koronatilanteen takia järjestetty.

-Moni ulkopaikkakuntalainen kyseli jo talvella, järjestetäänkö picnic tänä vuonna, jotta ehti varata majoituksen ajoissa, Schreck kertoo.

Schreck kiittelee hankolaisia yrityksiä, jotka sponsoroivat ilmaista tapahtumaa. Myös esiintyjien rekrytointi oli helppoa.

-Kaikki, joita kysyttiin, tulivat, Schreck kertoo.

Joka kesäinen perinne

Perheensä ja ystäviensä kanssa Casinon puistoon saapunut Anni Kivirinta kertoo osallistuneensa picniciin joka vuosi siitä lähtien, kun tapahtuma järjestettiin ensimmäisen kerran vuonna 2012.

-Tämä on pakollinen kesäjuttu. Täällä on kivoja esiintyjiä, tämä on ulkona ja tänne on helppo ottaa lapset mukaan. Järjestämme etukäteen työt niin, että koko perhe pääsee picnicille, Viking Motelia pyörittävä Kivirinta sanoo.

Anni Kivirinta (vas.), Valtteri Kivirinta, Mari Huttunen ja Piia Kiljunen nauttivat picnicistä lastensa kanssa.

Tänä vuonna Kivirinnoilla oli picnicseuranaan Hangossa kuukauden viettävä Mari Huttunen lapsineen.

-Täällä on mukavan leppoisa tunnelma, ensimmäistä kertaa tapahtumaan osallistunut Huttunen pohti.

Myös Schreckin picnicseuralaiset Paula Lindeberg ja Ari Katro ovat olleet picnicillä joka vuosi. Katro kertoo, että picnicpöytä on ostettu vartavasten Casinon puistoa varten ja tänä vuonna sen seuraksi hankittiin myös aurinkovarjo.

-Koskaan ei ole satanut. Vuonna 2014 satoi aamupäivän kaatamalla, mutta kun picnic alkoi, päivä muuttui upeaksi kuin taika-iskusta, Paula Lindeberg muistelee.

Hanna Koivisto