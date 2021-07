Koronatilanne huonontunut Raaseporissa

Kaupunki kehottaa jatkuvaan valveutuneisuuteen!

Raaseporin valmiusryhmä kokoontui aikaistetusti 22.7. viime vuorokausina selvästi huonontuneen koronatilanteen takia.

– Raaseporin koronatilanne on huonontunut huomattavasti muutamassa vuorokaudessa: yhteensä yhdeksän uutta tapausta on todettu kolmen viime vuorokauden aikana, ja ilmaantuvuus on nyt 104/100.000 kahdessa viikossa, kun mukaan luetaan myös koronapositiiviset ei-raaseporilaiset, jotka oleilevat alueella. Tällä hetkellä meillä on lisäksi viitisenkymmentä henkilöä karanteenissa, vt. johtava ylilääkäri Åsa A. Westerlund toteaa.

Valmiusryhmä muistuttaa, että on edelleen erittäin tärkeää käydä koronatestissä, jos oireita ilmenee. Oirekartoituksen voi tehdä Koronabotissa (koronabotti.hus.fi/), ja sitä kautta pääsee myös varaamaan ajan koronatestiin.

-Pysy kotona, äläkä liiku muiden ihmisten joukossa odottaessasi testituloksia! Jos testitulos onkin positiivinen, olet voinut altistaa muita ihmisiä myös odottaessasi tulosta, valmiusryhmä korostaa.

Valmiusryhmä neuvoo käyttämään maskia aina julkisissa sisätiloissa sekä myös ulkona yleisillä paikoilla, jos ei ole mahdollisuutta pitää välimatkaa muihin.

-Desinfioi kädet, kun käyt kaupassa tai vierailet muissa yleisissä tiloissa. Muista myös pitää välimatkaa muihin ihmisiin.

Valmiusryhmän mukaan on tärkeää, että myös liikkeenharjoittajat seuraavat tarkasti aluehallintoviraston hygieniaohjeita muun muassa tarjoamalla mahdollisuuden käsien desinfiointiin ja pesuun. Raaseporin kaupungin valmiusryhmä seuraa tilannetta jatkuvasti.

Tällä hetkellä on ensimmäisen rokotuksen saanut 68,3 % ja toisen 42,5 % raaseporilaisista.

Uudenmaan koronakoordinaatioryhmä on todennut torstai-iltapäivällä 22.7., että koko Uusimaa, myös Länsi-Uusimaa, on nyt epidemian kiihtymisvaiheessa.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti, että myös yksityistilaisuuksissa noudatettaisiin kokoontumisista annettuja rajoituksia. Yli kymmenen hengen kokoontumisia sisätiloissa ei siten tulisi järjestää, ellei niissä voida varmistua osallistujien välillä 2 metrin turvaetäisyyden ylläpitämisestä.