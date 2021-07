EIF kimposi karanteenista voittokantaan

Robin Sid otti ilon irti 2-1-maalistaan. Riemuun yhtyivät Jakob Gottberg, Simon Lindholm ja Oskari Sallinen.

Kahden viikon koronakaranteenista tuskin oli EIF:n jalkapallomiehistölle mitään hyötyä, mutta ei siitä hirveästi haittaakaan näyttänyt olevan. Tositoimiin Ykkösessä palannut tammisaarelaistiimi kauhoi ensimmäisen voittonsa liki kahteen kuukauteen, kun Mikkelin Palloilijat kaatui kotoisella keskuskentällä maalein 2-1 (1-1).

EIF:llä oli alla vain kahdet joukkueharjoitukset ennen kuin se heitettiin keskelle hellettä kohtaamaan viiden ottelun tappiottomassa putkessa porskuttanut MP. Isäntien peli ei ehkä ollut ruusuilla tanssimista, mutta pelaajista purkautui paussin jälkeen reipasta ripaskaa.

-Tiesimme, että karanteenilla tulee olemaan vaikutusta, eikä pelimme olisi heti samalla tasolla kuin aiemmin. Teimme virheitä, joita emme yleensä tee, ja jouduimme hetkittäin kärsimään. Kuitenkin jo torstain harjoituksissa huomasin, että pelaajien vire oli odotettua paremmalla tasolla. Meillä oli paljon intoa ja tahtoa, päävalmentaja Guillem Santesmases totesi. EIF päätti viiteen otteluun venyneen voitottoman putken, joka hieman valehteli joukkueen kunnosta.

-Täytyy katsoa myös tulosten taakse. Olemme menettäneet pisteitä otteluissa, joista olisimme ansainneet enemmän. Nyt taas voitimme MP:n, vaikkei pelimme ollut yhtä hyvää kuin joissakin aiemmissa matseissa. Voitto tekee itseluottamukselle hyvää ja pelaajat saivat palkkion tekemästään kovasta työstä, espanjalaisluotsi sanoi. Turkasen tasaisessa sarjassa voitoton jaksokaan ei jättänyt EIF:iä isoon kiipeliin, sillä Gnistanin ja Jaron muodostama kärkikaksikko on vain kolmen pisteen päässä.

Riemukasta rulettia

Santesmases ruuvasi avauskokoonpanoaan uuteen uskoon lähinnä hyökkäyspään osalta. Ensimmäistä kertaa tällä kaudella avauksessa ei ollut Juuso Liukkosta tai Olli Jakosta, jotka ovat usein myös yhdessä kirmanneet kentällä. Kookkaiden kärkien sijaan piikkiin istutettiin aiemmin wing-backina nähty André Österholm, jolta ei vielä ole nähty parasta potkua. Ruotsalaisen alapuolella surrasivat Robin Sid ja Stanislav Efimov.

-Valitsin kokoonpanon, joka sopi parhaiten tähän otteluun. Robin, ”Stas” ja André pelasivat hyvin yhteen, valmentaja sanoi. SJK:sta tammenlehtiin siirtynyt Sid oli mukana molemmissa maaleissa, tosin eri tavoin. 1-0-osumassa hän antoi harhasyötön, mutta vieraat sössivät välittömästi pallon Efimoville ja venäläistaituri vingutti vastustamattoman vasurivedon verkkoon. 2-1-byyrissä MP:llä oli jo kahdesti pallo hallussa, mutta molemmilla kerroilla EIF ronkki sen itselleen ja Sid sijoitti lopulta nyytin.

Viimeksi seitsemän vuotta sitten EIF-paidassa irrotellut inkoolainen juhli maaliaan riemukkaasti ja vaikutti peliin heti suuresti. Avausjaksolla ei vielä kulkenut, mutta juuri ennen maalia nähty 360 asteen rulettikäännös kertoi siitä, että mies lämpeni leiviskään.

-Robin sopii tyyliimme, jossa pyrkimyksenä on hallita palloa vastustajan kenttäpuoliskolla. Vastustaja saattaa pudota alas puolustamaan eikä tilaa ole silloin paljon, mutta Robin ei juuri ylimääräistä tilaa tarvitsekaan, Santesmases myhäili.

Parhailla paikoilla

Ensimmäistä kertaa tällä kaudella avaukseen marssinut Jakob Gottberg korvasi vasempana wing-backina kapteeni Zacharias Ekströmin, jonka rasituksesta oireillut kroppa tarvitsi huilia. Varusmiespalveluksen päätökseen saanut Simon Lindholm teki ensiesiintymisensä ja toi toisella jaksolla rauhaa keskikentälle yllättävänkin valmiilla otteillaan.

-Simon on pelannut hyvin akatemiassa Kolmosta ja olemme niin iloisia, että meillä on hänet yhtenä vaihtoehtona. Tarvitsimme toisella jaksolla peliin kontrollia ja hän toi sitä, Santesmases kehui. Oskari Sallinen kellotti keskikentällä jo kuudennen perättäisen 90-minuuttisensa ja KuPS:n lainapelaaja on ottelusta toiseen kasvanut yhä vahvemmin sisään palloista taistelevan energiapommin rooliinsa.

-Hänellä ei ollut tänne tullessaan vielä niin paljon kokemusta miesten peleistä ja kun sellainen pelaaja pääsee pelaamaan paljon, niin kehityksen näkee selvästi. Oskarin ominaisuudet sopivat monille pelipaikoille, VPS-ottelussa hän operoi enemmän hyökkäyksen taskuissa ja MP:tä vastaan hänellä oli puolustavampi rooli, valmentaja virkkoi. Myös Riku Selander sopii monille paikoille ja Santesmases on valinnut käyttää häntä jo pitkään yhtenä kolmesta keskuspuolustajasta.

-Juuri nyt hän on paras vaihtoehto tuolle paikalle ja olemme parempi joukkue, kun Riku pelaa siinä. Hänellä on vapaus nousta keskikentälle, kun pidämme palloa ylhäällä. Kun hän esimerkiksi VPS-pelissä näin teki, niin meillä oli viisi pelaajaa keskikentällä ja täysi kontrolli pelistä, Santesmases sanoi. Puolustuspäässä EIF piti lauantaina pintansa MP:n erikoistilanteissa ja maalivahti Mehdi El Moutacim pysäytti kolmesti vieraiden vaaralliset lähentelyt. EIF:llä on ollut sitä pulmaa, että kesken hallussa olevien pelien se päästää erikoistilannemaalin, sortuu pahassa paikassa pallonmenetykseen tai reagoi kotiinpäin hitaasti. MP rokotti tällä kertaa vain Yassin Daoussin toimesta.

-Erikoistilanteiden puolustamista pitää parantaa, mutta en muutoin näe, että olisimme edellisissä peleissä antaneet vastustajille kovin paljon maalipaikkoja. Olemme olleet hyviä prässäämään ja voittamaan palloja takaisin. Ehkä MP:tä vastaan emme aina reagoineet niin hyvin menetysten jälkeen, mutta tässä ottelussa emme olleet karanteenin takia muutenkaan vielä normaalilla tasolla, valmentaja tuumi. Apuvalmentaja Ruben Maya Perez poistui taannoin EIF:stä muihin tehtäviin ja lauantaina valmennustiimissä hääräsi juniorijoukkueita seurassa valmentava Daniel Bolufer. Nähtäväksi jää onko hän vain tilapäinen vai pysyvä palanen.