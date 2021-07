Takala punoo piikkiheittoa

Teo Takala uskoo vielä voittavansa Antti Ruuskasen ennen kuin tämä lopettaa kisaamisen.

Teo Takala on kehitellyt keihäskisoihin kelpo kaavan, joka kaipaa vielä jatkojalostusta. IF Raseborgin kepittäjä on syttynyt pidempiin siivuihin vasta viidennellä heittokierroksella niin Saarijärven juhannuskisoissa, Pihtiputaan keihäskarnevaaleilla kuin Joensuun GP-mittelössäkin. Kahdessa koitoksessa paras tulos syntyi viitoskiekalla, Saarijärvellä tuli vielä pientä parannusta kuudennella.

-En tiedä, johtuuko se kuumuudesta vai mistä, mutta niin se on nyt mennyt, että alussa on vaikeaa ja viidennellä kierroksella alkaa tapahtua. Jos mielii saada metrejä lisää, niin voisi helpottaa, että kisa lähtisi jo alussa paremmin liikkeelle, Takala tuumaili. Hän vetäytyi toukokuun lopussa muutaman viikon mittaiselle harjoituspaussille ja työsti tekniikkaa parempiin uomiin. Käsi on sen jälkeen käynyt tasaiseen tahtiin, sillä tuloskorttiin on merkattu lukemat 75.80, 76.40 ja 75.31. Takalan ennätys on kahden vuoden takainen 77.97.

-Tuloksellisesti olen ollut omalla perustasolla ja kolme kisaa päälle 75 metrin on ihan hyvin. Vielä pitää kuitenkin parantaa ja sellainen tunne nyt on, että piikkiheitto on tuloillaan. Kauden päätavoitteeseen Kalevan kisoihin on reilu kuukausi aikaa ja siellä viimeistään odotan pidempiä kaaria, Takala totesi.

Karjaalaislähtöinen kiskoja keskittyi Joensuussa omiin toimiin, mutta seurasi sivusilmällä kuinka seuratoveri Oliver Helanderin ja Antti Ruuskasen välinen olympiakatsastus etenee. Takala on Universiadien eli opiskelijoiden olympialaisten pronssimitalisti parin vuoden takaa, mutta ehdat olympiakarkelot välkkyvät vielä kaukana.

-Toki olympiaedustuksesta unelmoin, mutta ei se ole minulle tällä hetkellä kovin realistinen tavoite. En usko haamuheittoihin, vaan perustasoa pitäisi nostaa aika paljon, Helsingissä asuva fysioterapeutti mainitsi. Viimeistä kauttaan heittävän Ruuskasen lyömiseen hän sen sijaan uskoo, vaikka aika on käymässä vähiin.

Takala on mainituissa kolmessa kisassa hätistellyt Pielaveden poikaa 1-2 metrin päässä ja oli Pihtiputaalla jo tunkemassa edelle, kunnes Ruuskanen paiskasi viimeisellään ohi.

-En ole Anttia kyennyt koskaan kilpailuissa päihittämään, mutta nyt se on ollut lähellä. Joensuussakin siihen oli mahdollisuuksia. Kalevan kisat taitavat olla viimeinen tilaisuus ja siellä se on sitten tehtävä. -Toni Suominen