Uudenmaan prikaatille uusi valmiusyksikkö

Jori Harju on toiminut Merivoimien komentajana vuodesta 2019 lähtien.

Syksyyn mennessä Merivoimien Uudenmaan prikaatissa ja Rannikkoprikaatissa aloittavat toimintansa uudet valmiusyksiköt.

-Valmiusyksiköillä parannetaan ehdottomasti meidän valmiuttamme vastata nopeisiin turvallisuusympäristöön tapahtuviin muutoksiin, Merivoimien komentaja Jori Harju kertoo.

Uudet joukot koostuvat varusmiehistä ja palkatusta sotilashenkilöstöstä. Yksiköt varustetaan ja koulutetaan Harjun mainitseman valmiuden perusteella. Laadukas koulutus antaa joukoille myös valmiuden tarjota virka-apua tarvittaessa.

-Valmiusyksiköiden koulutus on varsin monipuolista, se on erityisen vaativaa ja tapahtuu haastavissa olosuhteissa, Harju toteaa.

Vaikka koulutus on haastavaa, se on myös hyvin monipuolista.

-Koulutusta tapahtuu yhteistoiminnassa eri veneluokkien, alusluokkien ja helikopterijoukkojen kanssa. Näin saamme tästä yksiköstä sellaisen kokonaisuuden, jolla on todellinen valmius suorittaa tehtävät ja vastata vaatimuksiin.

Valmiusyksiköt toimivat itsenäisinä yksiköinä, joissa kaikki tehdään yhdessä ryhmähengen saavuttamiseksi. Yksiköillä on myös oma koulutushaaramerkki.

Uusien yksiköiden toiminta käynnistyy kesän ja syksyn aikana. Niiden täysimääräinen valmius on määrä saavuttaa syksyn aikana.