Lepin liittymän rakentaminen käynnistyy

Lepin liittymän rakennustyöt käynnistyvät viikolla 29. (Kuva: Väylävirasto)

Rakennustyöt valtatie 25:llä Lepin liittymän kohdalla ovat käynnistymässä ensi viikolla. Työt alkavat työmaan perustamisella, puuston raivauksella ja tilapäisten liikennejärjestelyiden rakentamisella.

Hankkeessa valtatie 25:n ja maantie 111:n liittymään rakennetaan kevennetty eritasoliittymä ja uusi risteyssilta. Samalla vanha Bäljarsin alikulkukäytävä puretaan. Lisäksi hankkeessa rakennetaan maantie 111:n, Lepinpellonkadun ja Uikkukujan liittymään uusi kiertoliittymä.

Liittymäalueen valaistuksen uusimisen lisäksi tievalaistusta jatketaan noin kilometrin verran Hangon suuntaan. Raaseporin kaupungin omana hankintana toteutetaan myös Uikkukujan jatkaminen. Rakentamisen aikana toteutetaan myös tilapäisiä liikennejärjestelyjä ja kiertoteitä.

-Hankkeen tavoitteena on parantaa liikenneturvallisuutta ja liikenteen sujuvuutta valtatie 25:llä. Toteutettavien uusien järjestelyiden myötä mahdollistetaan myös alueen maankäytön kehittyminen”, projektipäällikkö Elina Keränen Väylävirastosta kertoo.

Rakentamisen kustannusarvio on 3,2 miljoonaa euroa. Kustannukset jaetaan Väyläviraston ja Raaseporin kaupungin välillä niin, että Raaseporin osuus on 40 prosenttia urakan kuluista. Uikkukujan jatkeen rakentamisen maksaa kokonaisuudessaan Raaseporin kaupunki. Siihen on varattu 210.000 euron määräraha.

Hanke valmistuu elokuussa vuonna 2022. Tilaajina toimivat Väylävirasto ja Raaseporin kaupunki, urakoitsijana Louhintahiekka Oy.