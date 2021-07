Niklas Dahlgren lähtee olympialaisiin caddieksi

Kuva: Niklas Dahlgren lähtee peukut pystyssä Sanna Nuutisen caddieksi Tokion olympialaisiin. Tässä parivaljakko marssii syksyllä 2019 Euroopan kiertueen kisassa Barcelonassa, missä Nuutinen sijoittui kolmanneksi. (Kuva: Tristan Jones/LET)

Tokion olympialaisiin valitun Sanna Nuutisen taustalla vaikuttaa tuttuja naamoja Nordcenterin golfkentältä. Åminneforsissa asuva David Da Silva toimii Nuutisen päävalmentajana ja Nordcenter Golf & Country Clubia seuratasolla jo pitkään edustanut Niklas Dahlgren hoitaa apuvalmentajan leiviskää. Heistä Dahlgren myös seuraa Nuutista olympiamatkalle caddien eli mailapojan roolissa. Tokion tohinat siirrettiin koronapandemian takia viime vuodelta eteenpäin ja vaikka virus edelleen aiheuttaa huolta, niin Japanissa ollaan valmiita kilpailemaan 23. heinäkuuta alkaen.

-Olen ollut 3-5 viikkoa vuodessa Sannan mukana kisoissa caddiena ja aloimme jo pari vuotta sitten suunnitella asiaa niin, että jos hänet valitaan olympialaisiin, niin lähden sinne mukaan. David olisi myös halunnut lähteä, mutta urheilijoiden taustajoukkoja päästetään kisoihin hyvin rajallinen määrä. Golfissa se tarkoittaa miesten ja naisten tiimille yhtä valmentajaa ja yhtä fysiota sekä jokaiselle pelaajalle caddieta, Dahlgren kertoo.

Golf teki Rion kisoissa vuonna 2016 paluun olympialajiksi yli sadan vuoden tauon jälkeen. Lajissa huomio kiinnittyy kiertueisiin, major-mittelöihin ja palkintorahoihin eikä olympiakilvoittelu ole yhtä hurja huipentuma kuin monissa muissa lajeissa. Silti mitaleista pelaaminen ja oman maan edustaminen nostaa sykettä.

-Minulla ei ole koskaan käynyt mielessäkään, että olisin olympialaisissa mukana mitenkään muuten kuin tv-katsojana. Golfpelaajana- ja valmentajana olympialaiset eivät ole tuntuneet niin valtavalta jutulta, vaan lajissamme on muita tapahtumia, jotka menevät edelle. Toki on hienoa, että golfista tuli olympialaji. Sannalle olympiaurheilijan status merkitsee paljon ja hän on unelmoinut siitä jo pitkään, Dahlgren toteaa.

Kaksi kärpästä

Da Silva ja Dahlgren kuuluvat Season Golf Academyn valmentajiin, jotka saivat Nuutisen remmiin kolmisen vuotta sitten. Euroopan kiertueella räväkässä lyönnissä olleella Nuutisella ei ole vielä vakituista mailapoikaa, vaan eri henkilöt ovat saaneet kantaakseen helsinkiläisen ”bägin”. Siuntiolaislähtöinen Dahlgren on kulkenut viimeisen kahden vuoden aikana Nuutisen caddiena seitsemässä kilpailussa.

-Kentällä olen mailapoika ja kentän ulkopuolella valmentaja, joten siinä saa kaksi kärpästä yhdellä iskulla. Caddie tarjoaa eri tilanteissa neuvojaan ja näkemyksiään pelaajalle, joka kuitenkin tekee aina viimeisen päätöksen. Kyse on yhteistyöstä, jossa caddien rooliin kuuluu myös rauhoittaa ja kannustaa pelaajaa. On toki sellaisiakin mailapoikia, jotka vain kävelevät hiljaa perässä ja kantavat bägiä, mutta se on eri juttu, Dahlgren toteaa.

Nuutinen on naisten maailmanlistalla sijalla 232, ja olympialaisiin kelpuutetun 60 pelaajan joukossa hänen rankinginsa on 49. Kasumigaseki Country Clubin kentällä rankingit eivät kuitenkaan paljon paina puntissa.

-Mitaleista vain pelataan, se on ainoa tavoite, Nuutinen linjasi Golfliiton tiedotteessa.

Yksi lyönti

Nuutista on kuvailtu himoharjoittelijaksi, jonka päiväannos voi parhaimmillaan olla kahdeksan treenituntia ja 600 lyöntiä. Dahlgren ei innostu ”himoharjoittelija”-termistä.

-Se kuulostaa jopa vähän negatiiviselta eikä avaa asiaa ihan oikealla tavalla. Sanna on ammattilainen ja harjoittelee niin kuin pitääkin harjoitella, kun tähtäin on korkealla. Hänestä voisivat ottaa mallia monet suomalaiset pelaajat, jotka harjoittelevat turhan laiskasti, valmentaja tuumii. Nuutinen säväytti taannoin Euroopan kiertueen kilpailussa Tsekissä, missä hän latasi pallon ensimmäisellä lyönnillä kuppiin 230-metrisellä väylällä. Kyseessä oli naisten kiertueen historian ensimmäinen hole in one par 4-väylällä.

-”Holari” par-nelosella on sellainen temppu, johon olen itse aina halunnut yltää, mutta en ole onnistunut. Supersiistiä, että Sanna pystyi siihen. Vielä kun kyseessä oli kisan viimeinen reikä, niin siinä oli varmasti mukavaa kävellä väylä läpi ja mennä noukkimaan pallo kolosta, Dahlgren virkkoo. Hän pelasi itse kilpagolfia viitisentoista vuotta, kunnes alkoi hiljalleen siirtyä valmentamisen pariin. Edelleen aktiivisesti Nordcenterissä töiden ja vapaa-ajan merkeissä viihtyvä 35-vuotias Dahlgren ei sentään täysin ole hylännyt kisailua vaan pelaa 1-2 koitosta vuodessa. Parhaillaan hän osallistuu Tampereella Finnish Tourin osakilpailuun, missä hän löi ensimmäisen päivän par-tulokseen.

-Odotukset eivät ole korkealla eivätkä voi näillä treenimäärillä ollakaan. Täysillä mennään, mutta rennoin rantein.