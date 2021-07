Kansainvälinen pyöräilyreitti kulkee Raaseporin ja Inkoon halki

Kartta Eurovelo 10 -pyöräilyreitistä (Kuva: eurovelo.travelmap.net) ja esimerkkejä Eurovelo 10 -reitin opasteista.

Raaseporin läpi kulkee Itämeren rannikkoa kiertävä Eurovelo 10 -pyörätie. Pyörätie on äskettäin saanut opastuksen Turun ja Kirkkonummen välille. Opastuksen ovat toteuttaneet Uudenmaan ja Varsinais-Suomen ELY-keskukset yhdessä alueiden kuntien kanssa. Suomessa Eurovelo 10 -pyöräilyreitti alkaa Nuijamaan raja-asemalta, jatkuu rannikkoa pitkin ja päättyy Tornioon.

Kansainvälinen reitti kulkee Inkoon Degerbystä Innanbäckintielle ja sieltä Fagervikintietä pitkin Raaseporiin saakka. Raaseporissa reitti seuraa Vanhaa Rannikkotietä kunnes se koukkaa Snappertunan kohdalla ja jatkuu Köpbölentiellä, kunnes se kääntyy Västervikintielle. Täältä reitti jatkuu Tammisaareen, josta se kulkee Prästkullan-, Krokbyn- ja Perniöntien kautta Varsinais-Suomeen.

Reitti on suunniteltu kulkemaan viihtyisillä teillä, joilla paikalliset nähtävyydet ovat nähtävissä. Reitti on merkitty opastuskyltteihin numerolla kymmenen, joka on ympäröity tähdillä.