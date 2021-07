Uutta Fagervikintietä juhlistettiin kakkukahvein Inkoossa

Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström ja kansanedustajat Veronica Rehn-Kivi ja Anders Adlercreutz.

Inkoossa sijaitseva Fagervikintie kuului pitkään Uudenmaan huonokuntoisempien teiden joukkoon. Nyt tämä on historiaa ja tilalla on upouusi päällystetty tie.

Tämän kunniaksi Baröusnds byaräd järjesti Fagervik cafén kupeessa kesäkuun viimeisenä päivänä avoimet kyläkahvit, jotka keräsivät kahden tunnin aikana arviolta sata kävijää.

-On hienoa, että tie on saanut uuden päällysteen. Asia on ollut meille tärkeä, ja sen vuoksi halusimme juhlistaa sitä kakkukahvein, sanoo Barösunds byarädetin puheenjohtaja Anders Holmberg.

Tilaisuuden kutsuvieraina toimivat kansanedustajat Anders Adlercreutz (r.) ja Veronica Rehn-Kivi (r.).

-Kaksi hanketta nousi selvästi esille, kun me viime syksynä budjettineuvotteluiden alla eduskuntaryhmässä mietimme Länsi-Uudellemaalle tärkeitä hankkeita, jotka haluamme yrittää sisällyttää budjettiin. Nämä olivat tievalaistus 51:lle ja Fagervikintie. Olen todella iloinen siitä, että onnistuimme neuvottelemaan määrärahoja molemmille hankkeille. Fagervikintien on minulle myös henkilökohtaisesti tärkeä: pienenä tämä tie tarkoitti sitä, että lähestymme kesämökkiämme Barösundissa. Kotona kutsumme tietä ”kiemuraiseksi tieksi”. Se on edelleen kiemurainen, mutta nyt se on myös hyvässä kunnossa, Anders Adlercreutz sanoo.

-On tärkeää että myös Länsi-Uudenmaan pienemmät tiet pidetään kunnossa. Fagervikintie on vilkkaasti liikennöity väylä varsinkin kesäaikana ja vielä viime kesänä tien pinta oli täynnä halkeamia ja kuoppia, mikä aiheutti suuren turvallisuusriskin tiellä liikkuville, sekä autoilijoille ja pyöräilijöille että jalankulkijoille. Olen erittäin tyytyväinen viime syksyn neuvottelutulokseen liikennejaostossa, jossa tien kunnostamiseen myönnettiin budjettirahaa ja siihen että voimme seistä täällä tänään ihailemassa valmista hanketta, sanoo Veronica Rehn-Kivi.

Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtaja Henrik Wickström (r.) iloitsee siitä, että tie on vihdoin valmis.

-Inkoolle toimivat ja hyvät tiet ovat tärkeitä. Kun korona alkoi, kasvoi liikenne tällä tieosuudella. Sain paljon valituksia tien huonosta kunnosta ja ajattelin, että nyt on aika ryhtyä toimeen. Sosiaalisessa mediassa kannustin ihmisiä olemaan yhteydessä asiasta Väylävirastoon ja Ely-keskukseen sekä kansanedustajiin. Olin itse yhteydessä kaikkiin näihin tahoihin ja muun muassa Anders ja Veronica edistivät asiaa ratkaisevalla tavalla eduskunnassa. Tämä on osoitus siitä, että yhteistyöllä voi saada paljon aikaan, sanoo Wickström.

Onko myös kantatien 51 valaistuksen valmistuttua odotettavissa jonkinlainen juhlatilaisuus?

-Ehkä silloinkin keksitään jotain pienimuotoista. Onhan noita tievaloja odotettua useamman kymmenen vuoden ajan, Wickström naurahtaa.