”Täällä on hyvä skedemeininki”

Skeittikisa veti nuorisoa Fiskariin

Lämpimänä kesäisenä iltapäivänä Fiskarin skeittipuistoon kerääntyi kymmeniä nuoria, jotka osallistuivat Raaseporin nuorisotoimen järjestämään skeittikisaan. Vaikka kyseessä oli nuorisotoimen ensimmäinen skeittikisa Fiskarissa, on muuta toimintaa ollut puistossa jo koko kesän ajan.

-Kesäkuun ajan olemme tiistaisin olleet täällä Fiskarsin skeittipuistossa, ja tuoneet tänne vähän musiikkia ja lautoja. Torstaisin olemme olleet Karjaan skeittipuistossa samoissa merkeissä. Nyt tämä huipentuu skeittikisaan, nuoriso-ohjaaja Sebastian Berg kertoo.

Nuoriso-ohjaaja Sebastian Berg Fiskarin skeittipuisto takanaan.

Vaikka kyse on kisasta, on se aika leikkimielinen sellainen. Kisa on tyyliltään open session, eli kaikki osallistujat rullalautailevat yhtä aikaa ilman aikarajaa. Kisa koostuu viidestä eri haasteesta, ja niissä parhaiten pärjännyt palkitaan.

-Tämä on vähän rennompi kisa, ei yhtä jäykkä kuin mitä skeittikisat yleensä ovat, Berg sanoo.

Kisa järjestettiin Bergin, yhden kesätyöntekijän ja muutaman vapaaehtoisen voimin. Berg onnistui myös hankkimaan tapahtumalle sponsoreita, joihin kuuluu useita suomalaisia skeittialalla toimivia yrityksiä. Niiden lahjoittamat palkinnot olivat esimerkiksi rullalautoja, paitoja, renkaita, laakereita, työkaluja ja lippalakkeja.

-Ilman sponsoreita emme pystyisi jakamaan näin hienoja palkintoja, Berg kiittelee.

Raaseporin nuorisotoimi on järjestänyt kisoja ennenkin, mutta ensisijaisesti Karjaalla. Tänä vuonna he päättivät järjestää kilpailut myös Fiskarissa.

-Olemme yrittäneet pitää skeittikisoja kerran vuodessa. Tähän asti ne ovat keskittyneet Karjaan skeittipuistoon, mutta nyt päätimme tuoda kisat myös Fiskariin koska täällä on niin hyvä skedemeininki.

Berg haluaa painottaa erityisesti kisojen rentoa ilmapiiriä.

-Meillä on sellainen periaate, että jos teet jotain hyvin omaan tasoosi nähden, ylität itsesi tai teet jotain uutta, niin olet palkinnon ansainnut. Ei tarvitse olla koko parkin paras, hän sanoo.

Kisat järjestettäneen uudelleen ensi vuonna. Berg ei myöskään pidä kisojen järjestämistä syksyllä mahdottomana ajatuksena. -Oliver Heikkinen