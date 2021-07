BK:lla voitokas kotiavaus

Matias Astrada yrittää edetä pallon kanssa EPS-puolustajien puristuksessa

BK-46:n jalkapallomiehistön uusi elämä Nelosessa on lähtenyt vauhdikkaasti liikkeelle, sillä plakkarissa on kaksi voittoa yhtä monesta ottelusta. Grankulla IFK:n U 23 -joukkue kaatui Kauniaisissa railakkaasti 2-5 ja kolmen viikon huilin jälkeen vihdoin koittanut kotiavaus päättyi sekin riemukkaaseen 2-0-voittoon Espoon Palloseuran reserviryhmästä. Keskiviikon kamppailu Karjaan keskusnurmella ei ollut kovin hohdokas otatus, mutta BK sai rutistettua itsensä keulille.

-Vastustajalla oli hyviä vanhoja pelimiehiä, joilta kuitenkin uupui nopeutta. Eivät he saaneet hyökkäyksillään meitä kovin pahasti vaivattua ja puolustimme hyvin. Hyökkäyssuuntaan meillä on vielä hakemista yhteispelin kanssa, mutta se puoli kyllä kehittyy kauden mittaan, tuumaili kapteeni Otto Enberg.

Tuimien taklausten erikoismies oli järjestelmässä EPS-päätyyn pariakin tekopaikkaa, mutta Enbergin esitöistä ei vielä osuttu. Maalia saatiin odottaa 75. minuutille asti, jolloin Ander Amasorrainin vapaapotku aiheutti espoolaisvahti Mats Mäkelälle harmaita hiuksia. Lucas Mondinon ahdistelema Mäkelä haroi ulostulossaan tyhjää ja kun pallo kimpoili verkkoon, niin häkki merkattiin Amasorrainin nimiin. Mäkelän toiminta ei vakuuttanut myöskään 2-0-nyytissä, jossa hän keskittyi antamaan huutia erotuomari Milko Saramolle samalla, kun Mete Tarakci sijoitti karkin repsottavaan reppuun. Maalia edeltäneessä tilanteessa Tarakci ja Matias Astrada rusikoivat pallon BK:lle melko raisuin ottein, mutta pilli ei soinut.

Mete Tarakci laukoo BK:n 2-0-johtoon.

-Viime kaudella emme tahtoneet saada palloja maaliin tuhannen taalan paikoistakaan, mutta nyt onnistuimme tilanteista, jotka eivät oikein kunnon maalipaikkoja edes olleet, Enberg kummasteli.

BK-paitaan palannut Astrada oli tuttuun tyyliinsä mukana hyvässä ja pahassa pyöritellen välillä peliä näyttävästi ja ajaen toisinaan sekä omat että vieraat raivon partaalle tuittuilullaan. Enberg rauhoitteli miestä loppuvihellyksen jälkeen, kun tämä vielä puhisi vastustajan ja tuomarin suuntaan.

-Olen aiempien vuosien kokemuksilla jo tottunut Matiaksen touhuun. Hänen täytyy vain pitää pää kylmänä. Matias on meille tärkeä pelaaja, koska taitoa löytyy edelleen niin paljon, että hän saa yksinään asioita aikaan.

Uutta matoa koukkuun

Karjaalla menivät viime syksynä naamat ruttuun, kun vielä muutama vuosi sitten Kakkosen kärkikahinoissa kirmannut BK valahti Nelosen syövereihin. Sitä ei polkkapaidoissa enää murehdita.

-Mielestäni Nelonen on tällä hetkellä sopiva taso BK:lle. Meillä on nuoria jätkiä, jotka saavat hyvin vastuuta, ja jotka sitä myöten kehittyvät. Toivon mukaan he ovat valmiita kantamaan vastuuta myös Kolmosessa, jahka sinne takaisin nousemme. Minun puolestani se saisi tapahtua saman tien tällä kaudella, Enberg sanoi.

Uuden päävalmentajan Mikko Lappalaisen metodit ovat miellyttäneet kipparia.

-Kokeneena valmentajana hän tuo toimintaan rauhaa, mutta on samalla pitänyt vaatimustason korkealla. Rima ei ole ainakaan tippunut Kolmosen päivistä, vaan aika kovaa on treeneissä menty, Enberg totesi.

Laidoilla ravaavilla wing-backeilla räätälöity ryhmitys villitsee futismaailmaa aina EM-kisoista Suomen 4-divariin asti. Myös BK luotti siihen keskiviikkona eikä Enberg pane pelisapluunaa pahakseen.

-Minulle wing-backeilla pelaaminen on ollut jotain uutta, mutta olen tykännyt tästä ryhmityksestä, hän hykerteli.

Huonojakin uutisia saatiin, sillä Mike Hordienko loukkasi EPS-ottelussa nilkkansa. Grania vastaan hattutempun hotkinut mies on todennäköisesti parisen viikkoa sivussa.

Pisteitä ropisee

Samaisen Nelosen lohkon kärjessä porskuttava FC HIK on tehnyt selvää jälkeä ja avannut kolmella voitolla. Keskiviikkona se päihitti Hangossa Laaksolahden Jalkapalloseuran 3-1 John Winbergin, Hannes Gustafssonin ja Ted Rosenströmin maaleilla. EIF/2 ei ole vielä päässyt voittojen makuun, sillä on kolmesta pelistä kaksi pistettä. Keskiviikkona tammisaarelaiset pelasivat kotonaan 3-3-tasapelin Atleettiklubin kanssa, maalareinaan Rasmus Busk, Kristoffer Lindholm ja Henri Hallgren.

Naisten Nelosessa EIF on ollut alkukaudesta hurjana voittaen kaikki neljä peliään maalierolla 17-3. Tiistaina se kaatoi Tammisaaren keskuskentällä VJS/2:n 2-0 Sofie Lindgrenin ja Jill Illmanin osumilla. Lindgren on mättänyt neljään peliin jo seitsemän maalia.