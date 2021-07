Billnäsin ruukkia kehitetään turistikohteena historian avulla

Anders Walls, Mike Kokkonen, Piia Nordström ja Ville Vuorelma avaamassa uutta siltaa.

Billnäsin voimalaitoksen uusi silta ja historiallinen Kulttuurivalli-reitti avattiin heinäkuun ensimmäisenä päivänä juhlallisissa tunnelmissa virvokkeista ja aurinkoisesta säästä nauttien. Paikan päällä oli henkilöitä monelta eri osaamisalueelta: historiantutkijat Aapo Roselius ja Kim Björklund kertoivat Billnäsin ruukin historiallisesta merkityksestä, Raaseporin matkailupäällikkö Ville Vuorelma Billnäsin uusista mahdollisuuksista houkutella turisteja ja hankkeen projektipäällikkö Piia Nordström sillan teknisistä ja taloudellisista puolista.

”Jos historiaa ei tuoda esiin, se katoaa”

Historioitsijat Aapo Roselius ja Kim Björklund ovat kevään aikana työstäneet Billnäsiin Kulttuurivalli-ulkoilmanäyttelyn, joka koostuu yhdeksästä historiallisesta infotaulusta. Björklund ja Roselius ovat vastanneet tutkimustyöstä ja infotaulujen kirjoittamisesta. Taulujen graafisen ulkonäön on toteuttanut fiskarilainen Sonja Halttunen.

Aapo Roselius ja Kim Björklund ovat tehneet Billnäsiin uusia historiallisia infotauluja kevään aikana.

Björklund ja Roselius ovat kauan pohtineet, mikä olisi paras keino tuoda historiaa esille.

-Työryhmänä Kim Björklund ja minä olemme ehdottoman varmoja siitä, että historiaa pitää nostaa esiin konkreettisesti ja tavallaan pelkäämättä. Historiaa ei tule piilotella näyttelysalin seiniin tai sovelluksiin, joita pitää ladata, vaan se tuodaan esiin suurina infotauluina. Meillä on vankka usko, että se on hyväksi suurimalle osalle ihmisistä, Roselius toteaa itsevarmasti.

Infotaulujen rajallinen tila teki työstä hieman hankalaa.

-Se että on vähän tilaa, ei missään nimessä helpota työtä. Täytyy miettiä, mikä on se oleellisin informaatio ja miten se esitellään niin, ettei se ole täysin kuivaa asiaa, Roselius kertoo.

Roselius pitää paikallisen historian tuomista esiin hyvin tärkeänä asiana ja infotauluja tämän takia välttämättöminä.

-Jos historiaa ei tuoda esiin tai sitä tietoa ei ylläpidetä, niin se katoaa. Ja jos paikkakunnan historia katoaa, niin on hyvin hankalaa herättää sitä tietoisuutta henkiin uudestaan.

Millä elävä muisto korvataan muuttuvassa yhteiskunnassa? Tämä on kysymys, joka askarruttaa Roseliusta paljon.

-Enää kovin pitkään ei voi ylläpitää tällaista elävää historiaa, jossa ihmisillä olisi muistoja paikoista, rakennuksista ja niiden aikaisemmasta toiminnasta. Sellainen elävä muisto katoaa, ja se on vain pakko hyväksyä. Mitä me voimme luoda tämän elävän muiston tilalle? Me pystymme luomaan tällaisen historiallisen tietoisuuden ja ymmärryksen, Roselius toteaa.

Paremmat yhteydet ja historia esille

Raaseporissa matkailupäällikkönä toimiva Ville Vuorelma on ollut koordinoimassa uuden reitin ja infotaulujen toteutusta, minkä lisäksi hän ollut mukana suunnittelemassa taukopaikkoja parin kilometrin pituisen reitin varrelle.

-Tämä uusi ponttoonisilta ja Kulttuurivalli ovat nyt auki. Suosittelen kaikille tulemaan tutustumaan alueeseen. Infokyltit avaavat aivan uudella tavalla alueen historiaa ja sen merkitystä koko Suomen historialle, Vuorelma sanoo.

Vuorelma pitää Billnäsin nykyisiä yhteyksiä Fiskariin ja Karjaalle todella hyvinä.

-Ratavalli, joka avautui viime vuonna, on mahdollistanut liikkumisen tällä alueella ihan eri tavalla. Nyt tämä reitti, joka on valmistunut Mustionjoen varresta tänne Billnäsiin, antaa tosi hyvän kokonaisuuden liikkua alueella.

Piia Nordström ja Ville Vuorelma uudella sillalla.

Siltahanke on onnistunut kokonaisuus

-Olemme tosi tyytyväisiä lopputuotteeseen, Raaseporin yhdyskuntatekniikan päällikkö Piia Nordström kommentoi Billnäsin siltahanketta.

Silta on rakennettu uuden alasvaellusrakenteen päälle. Rakenteen tarkoituksena on ohjata kaloja pois turbiineista, jotta ne voivat turvallisesti jatkaa matkaansa Lohjanjärvelle tai mereen.

Hankkeen toteuttaminen sujui lähes ongelmitta ja pysyi budjetissaan, joka oli noin 100.000 euroa. Sillan alapuolella sijaitsevaan alasvaellusrakenteeseen kaupunki sai rahoitusta maa- ja metsätalousministeriön NOUSU-ohjelmasta.

Mustionjoen alueen kehittämistä halutaan jatkaa.

-Ensi vuonna meillä on tavoitteena valmistella yläjuoksujen seurantakohteiden suunnittelua. Siellä odottavat Peltokosken ja Mustionkosken kalatiet, joissa pitäisi myös olla alasvaellusrakennetta, Nordström kertoo. -Oliver Heikkinen