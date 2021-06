Kesätöitä moneen lähtöön Raaseporissa

Yleisurheiluvalmentajana lasten päiväleireillä – Simon Ekholm

Simon Ekholm on 15-vuotias yleisurheilija Tammisaaresta. Ekholm on saanut kesätöitä omalta seuraltaan ja on tällä hetkellä yleisurheiluvalmentajana lasten päiväleireillä, joita IF Raseborg järjestää.

Ekholm on kesätöissä tienatakseen hieman taskurahaa ja koska hän ei halua jäädä kesäksi kotiin homehtumaan samalla kun kaverit ovat töissä, Ekholm nauraa. Hän kertoo kesätyön olevan muutenkin erittäin mieluinen. Hänestä on mukavaa nähdä, kun lapsilla on hauskaa leireillä.

Kesätyöpaikka ei kuitenkaan tullut aivan helpolla. Ekholm haki kolmeen eri kesätyöpaikkaan ennen kuin tärppäsi.

Ekholm luonnehtii itseään innokkaaksi ja ahkeraksi työntekijäksi. Hänen mielestään pätevyys ja kontaktit ovat molemmat tärkeitä kesätöiden hakemisessa. Suhteita tarvitaan työn löytämiseen, mutta työn saamiseen tarvitaan myös osaamista.

Golfkentän keittiössä – Julia Berlin

Julia Berlin on 16-vuotias lukiolainen Pohjasta. Berlin on kesätöissä Ruukkigolfin keittiössä. Työ on monipuolista, sillä Berlin saa valmistaa ruokaa, tiskata ja ottaa vastaan asiakkaita kassalla.

Berlin on kesätöissä samoista syistä kuin Ekholm. Berlinin mielestä on mukavaa kun kesäisin on tekemistä, eikä taskuraha myöskään ole haitaksi. Hän kertoo myös pitävänsä työstään. Tekemistä on koko ajan; jos ei ole tiskattavaa, voi esimerkiksi siivota kaappeja tai järjestellä tavaroita, Berlin kertoo.

Berlin haki työpaikkaa jo viime vuonna, ja oli samana vuonna ollut TET-jaksolla samalla työpaikalla, mikä tietenkin auttoi häntä työpaikan saamisessa.

Berlin sanoo olevansa joustava työntekijä, joka sopeutuu helposti eri tilanteisiin. Hän kertoo myös olevansa hyvin ulospäin suuntautunut, mikä on hyödyksi palvelualalla. Berlin kertoo toimineensa lisäksi tukioppilaana koulussa ja seurakunnassa isosena.

Hänen mukaansa on aivan selvää, että suhteet helpottavat kesätyöpaikan löytämistä. Hän toteaa myös, että erilainen osaaminen laajentaa valinnanvaraa kesätyöpaikkojen suhteen. -Oliver Heikkinen