Rolf Sundströmille ansiomitali

EIF:n entinen puheenjohtaja Svante Eklund luovutti Rolf Sundströmille ansiomitalin ennen EIF-Klubi-ottelun alkua. (Kuva: Patric Westerlund)

EIF:n jalkapallomiehistön pitkäaikaiselle huoltajalle Rolf Sundströmille ojennettiin EIF-Klubi-ottelun yhteydessä opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ansiomitali kultaisin ristein. Seuran entinen puheenjohtaja Svante Eklund luovutti mitalin, joka on tunnustus liikuntakulttuurin ja urheilun hyväksi tehdystä työstä. Sitä työtä ”Gischi” Sundström on tehnyt EIF:ssä noin 40 vuotta.

-En ole koskaan ajatellut mitään tällaista saavani, mutta onhan tämä tosi kiva juttu. Piristää kummasti päivää, mies iloitsi.

Sundström touhusi tammisaarelaisleirissä ensin junioriturnaus Ekenäs Cupin parissa ja viihtyi sitten harvinaisen pitkän pätkän edustusmiehistön huoltajana, kokonaiset 27 vuotta. Sen jälkeenkin hän on osallistunut aktiivisesti talkootoimiin ja vastannut esimerkiksi kerhotalon kahvilasta. Sundström on tehnyt EIF-futiksessa vähän kaikkea, paitsi potkinut palloa.

-Jalkapalloa en ole ikinä pelannut, mutta eipä se ole tahtia haitannut. Tästä on tullut elämäntapa ja joskus olen viettänyt kentän laidalla niin pitkiä päiviä, että vaimoni on ehdottanut sängyn asettamista kerhotalolle, jotta voin saman tien nukkuakin siellä. Tämä on edelleen mukavaa puuhaa ja mielelläni pysyn niin pitkään mukana kuin vain jaksan.