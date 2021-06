RKP:lla nyt melkein puolet seutukunnan valtuustopaikoista

Ruotsalaisen kansanpuolueen edustajilla on kunnallisvaalien jälkeen 50 valtuustopaikkaa Raaseporissa, Hangossa ja Inkoossa, joissa valtuutettuja on yhteensä 101.

Raaseporissa RKP:lla on 23 paikkaa ja noin 53 prosentin osuus. Hangossa puolueella on 10 valtuutettua ja vajaan kolmanneksen osuus kaupunginvaltuustosta. Inkoossa puolueella on peräti 17 kunnanvaltuutettua ja 63 prosenttia valtuustopaikoista. Paikallisen valtapuolueen valtakunnallinen kannatus on vain viisi prosenttia.

