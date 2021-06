Myrskyläntie menee rullalle, kun Mikko Tuukkanen paahtaa kuin yleinen syyttäjä. Gamlakarleby IF:n Chebici-tiimin huoltoauton kuljettajalla ja joukkueenjohtajalla on kiire, sillä koplan kiivasjalkainen Johan Nordlund on kolmen muun kuskin kanssa irti. Ero pääjoukkoon on kasvamaan päin ja Tuukkanen kiihdyttää kurkkimaan tilanteen todellista luonnetta.

