Kesäkausi käynnistyi Tammisaaren saariston kansallispuistossa

Jussarön saaren luontopolun varrella sijaitsee myös oivallinen uimapaikka, punakallioinen ”iron beach”. (Kuva: Mari Parsonage)

Jussarön saaren vierasvenesatama on auennut ja uuden ilmeen saava kahvila avaa ovensa 18. kesäkuuta. Tammisaaresta pääsee Jussaröön saaristoristeilijän kyydissä 30. kesäkuuta alkaen.

Tammisaaren saariston kansallispuistossa puhaltavat uudet tuulet. Jussarön historiallisen kaivossaaren hoidosta vastaa uusi yrittäjä, Mats Sundqvist. Saarella on meneillään muitakin uudistuksia, sillä satamassa sijaitsevassa kahvilassa tehdään kunnostustöitä. Vierailijat pääsevät nauttimaan kahvilan antimista 18. kesäkuuta alkaen. Sillä välin ruokailun voi hoitaa omatoimisesti saaren juuri uusitulla tulentekopaikalla.

-Omalla veneellä Jussaröön saapuvilla on mahdollisuus varata sataman tuntumassa sijaitsevasta saunasta oma vuoro. Saunassa on uusi kiuas ja laituri. Saunaan mahtuu noin 12 hengen seurue. Koronaviruksen vuoksi tänä kesänä ei järjestetä yleisiä saunavuoroja, Metsähallituksen suunnittelija Anne Muuri tiedottaa.

Jussaröön pääsee tänä kesänä myös saaristoristeilijän kyydissä. Alus liikennöi keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin Tammisaaren pohjoissatamasta elokuun 6. päivään saakka. Jussaröön voi mennä päiväkäynnille ja yöpyminenkin onnistuu saaren retkeilymajassa.

Retkeilyreittejä moneen makuun

Tammisaaren saariston kansallispuisto tarjoaa mahdollisuuden monipuoliseen luonnossa liikkumiseen ja retkeilyyn sisäsaaristosta ulkomerelle. Merkittyjä reittejä kulkee Jussarön, Älgön ja Modermaganin saarilla. Reittien varrella voi ihailla koskematonta metsää ja monenlaisia kasvi- ja hyönteislajeja.

Jussarön saaren luontopolulla pääsee tutustumaan 1800-luvulta peräisin oleviin kaivoskuiluihin ja vanhaan aarniometsään. Luontopolkua on 4,7 kilometriä ja sen varrella sijaitsee myös oivallinen uimapaikka, punakallioinen ”iron beach”.

Älgön saaren luontopolku alkaa Rödjanin kalastajatilalta. Polun alussa on laatikko, josta retkeilijä voi lainata polusta kertovan vihon. Polku on alussa melko jyrkkä, eikä se sovellu liikuntaesteisille. Kahden kilometrin pituisen polun varrella on näkötorni, sodan aikaisen korsun jäänteet ja Storträsket-järvi. Rödjanin retkisatamassa syvyys on 1-2 metriä ja luontotupa on auki sopimuksen mukaan. Modermaganin saaren puolentoista kilometrin luontopolun varrelta löytyy entisöity sirpalesuoja ja korsu.

Metsähallitus tekee Tammisaaren saariston kansallispuistossa tänä kesänä kävijätutkimusta selvittääkseen asiakkaiden näkemyksiä saaren kehittämiseksi.