Raaseporin Pinjaisissa kulkeva Vasarasepäntie on saanut uuden päällysteen vuosikausien odotuksen jälkeen. Tie on ollut erittäin huonokuntoinen ja sillä on ollut myös ylimääräinen pomppu pettäneen ojarummun kohdalla. Nyt rumpukin on korjattu ja uusi asvaltti saatiin pintaan perjantaina. Samaan aikaan tehtiin päälllystystöitä Ruukintiellä kylän keskustassa sekä tien Karjaan puoleisessa päässä, josta tasoitettiin pahimmat epätasaisuudet.