Ruokapaloista ei löytynyt myrkkyä Hangossa

Hangossa on ollut kevään aikana epäilyksiä maastoon laitetuista myrkkyä sisältävistä makkaroista. Poliisille on tullut lukuisia ilmoituksia makkaroista tai lihanpaloista, joita on löytynyt maastosta eri paikoissa Hangossa. Asiasta on kirjattu kahdeksan ilmoitusta.

Aiheesta on keskusteltu ahkerasti mm. sosiaalisessa mediassa. Keskustelussa on epäilty, että paloissa olisi mahdollisesti myrkkyä. Muutama koira on sairastunut niin, että ne ovat tarvinneet hoitoa. Etelä-Uusimaa uutisoi hankolaisten koiranomistajien huolesta huhtikuun lopussa.

-Tutkinnassa ei kuitenkaan ole varmistunut, että koirien oireet olisivat johtuneet ruokapaloista. Lähetimme kolmen eri paikan näytteet laboratorioon tutkittaviksi. Tutkimukset ovat nyt valmistuneet ja niissä ei löydetty ylimääräisiä aineita, rikoskomisario Mats Sjöholm kertoo.

Sjöholmin mukaan tämän pohjalta on todettava, että ainakaan kaikissa makkaroissa ja lihanpaloissa ei ole ollut myrkkyä, ja on siis mahdollisesti olemassa joku muu syy, miksi ne ovat päätyneet maastoon. Poliisi ei ole pystynyt selvittämään, kuka tai ketkä olisivat olleet tässä asialla, ja sen vuoksi esitutkinta keskeytetään ainakin toistaiseksi.