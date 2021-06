Kaksi päivää markkinahumua riittää

Kaupunkikehitysjaosto on päättänyt, että Tammisaaren perinteisillä syysmarkkinoilla palataan kaksipäiväiseen tapahtumaan kuluvan vuoden syksystä alkaen.

Syysmarkkinat järjestettiin kolmipäiväisinä vuosina 2018-2019. Markkinoilla oli noin 30.000 kävijää, eikä kävijämäärä kasvanut aiemmasta lisäpäivästä huolimatta. Nyt lauantaista luovutaan ja markkinahumusta nautitaan perinteiseen tapaan vain torstaina ja perjantaina,

Kehitysosaston mukaan yhteistyökumppanit ja markkinamyyjät ovat ilmoittaneet haluavansa palata kaksipäiväiseen tapahtumaan. Alueella todetaan olleen myös levottomuuksia perjantai-iltaisin ja ylimääräisistä vartijoista on tullut lisäkustannuksia.

Markkinoilla on tehty myös ilkivaltaa. Kaupungilla on ollut myös vaikea järjestää alueelle siivoojia lauantai-iltana, ja tämäkin on lisännyt kustannuksia. Vuonna 2019 kolmipäiväisiltä markkinoilta saatiin 16 prosenttia enemmän tuloja kaksipäiväiseen tapahtumaan verrattuna.