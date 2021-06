Puolustusvoimien ajoneuvoja runsaasti liikenteessä

arkistokuva

Puolustusvoimien pääsotaharjoituksen eteläinen osaharjoitus Ritva 21 näkyy myös liikenteessä, kun ajoneuvo-osastoja siirtyy harjoitusalueille.

Maanantain kuluessa Säkylästä Lohjan alueelle ajaa kaikkiaan noin 600 ajoneuvoa, pääsääntöisesti Loimaa – Somero alueen pienempiä teitä käyttäen. Ajoneuvot siirtyvät pääsääntöisesti alle viiden ajoneuvon ryhmissä. Alkuviikon aikana harjoitusjoukot jatkavat valtatiellä 25 Lohjan seudulta edelleen Hangon suuntaan.

Ritva 21 -harjoitus on myös merivoimien vuoden pääsotaharjoitus ja siihen osallistuvat kaikki merivoimien joukko-osastot. Harjoituksessa on mukana joukkoja myös maavoimista sekä ilmavoimista, logistiikkalaitoksesta, maanpuolustuskorkeakoulusta ja rajavartiolaitoksesta. Harjoitukseen osallistuu noin 6.000 henkilöä, joista noin 700 on reserviläisiä.