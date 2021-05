Koronatilanne rauhallinen, hallinnassa nyt myös Inkoossa

Läntisen Uudenmaan kuntien koronatilanne on ollut viimeiset pari viikkoa rauhallinen Inkoota lukuun ottamatta, jossa oli tartuntapiikki pari viikkoa sitten. Keskiviikkona tilanne oli kuitenkin jo parempi.

-Tällä viikolla ei ole tullut enää ilmi uusia tapauksia ja toivotaan, että saimme tartunnat pysähtymään, siltä ainakin näyttää ja tilanne ei ole enää yhtä vakava kuin viime viikolla, johtava lääkäri Pia Hakio sanoo.

Ilmaantuvuusluku oli korkeimmillaan viime viikon lopulla, peräti 187/100.000 asukasta, nyt ollaan luvussa 131. Eristyksissä on vielä muutama henkilö ja noin 30 karanteenissa, joiden kohdalla määräajat ovat pian päättymässä.

Tilanne paheni Inkoossa kuun vaihteessa kahden joukkoaltistumisen seurauksena koulussa ja koulukuljetuksessa sekä eräässä yksityistilaisuudessa.

Toukokuun ensimmäisellä viikolla todettiin seitsemän uutta tartuntaa ja viime viikolla yksi. Karanteeniin asetettiin viitisenkymmentä henkilöä. Tilanne oli vakava ja pandemiaryhmä muistutti sen vuoksi voimassa olevien suositusten noudattamisesta. Ensimmäisen koronarokoteannoksen on saanut noin 40 prosenttia inkoolaisista. Rokotukset ovat laajentuneet 45-49-vuotiaisiin.

Inkoossa on ollut koko epidemian aikana 55 koronatapausta. Luvut eivät ole kuitenkaan tällä hetkellä täysin luotettavia, sillä koronavirusnäytetulosten ilmoitusviive vaikuttaa alkuviikon HUS-alueen raportoituihin tartuntamääriin.

Kaksi Raaseporissa

Raaseporissa todettiin kahden viikon aikana 3.-16. toukokuuta kaksi uutta koronatartuntaa. Taudin ilmaantuvuusluku on pudonnut seitsemään 100.000 asukasta kohti. Raaseporin asukkaista oli rokotettu maanantaihin mennessä melkein 53 prosenttia.

-Meillä on ollut kaksi rauhallista viikkoa, ja ne muutamat tapaukset, joita meillä on toukokuussa ollut, eivät ole johtaneet altistumisiin. Tartunnan saaneet ovat olleet jo valmiiksi karanteenissa tai pysytelleet omissa oloissaan odottaessaan testivastauksia, johtava lääkäri Tove Wide sanoo.

Alkuviikolla Raaseporissa ei ollut yhtään ihmistä eristyksessä ja karanteenissa oli vain muutama henkilö.

-Lasten ja nuorten harrastustoiminta on ollut sallittua kevään aikana, ja vaikka se ei täysin riskitöntä olekaan, on se erittäin tärkeää nuorten hyvinvoinnin kannalta. Myös aikuisten harrastustoiminta ulkotiloissa on nyt sallittu tietyin rajoituksin, Wide kertoo.

Kaupungin valmiusryhmä on päättänyt sallia aikuisten harrastustoiminnan ulkona enintään 10 henkilön ryhmissä hygieniamääräyksiä noudattaen ja kahden metrin turvaväleillä. Lisäksi tulee laatia kirjallinen turvallisuussuunnitelma määräysten noudattamisesta.

Leviämisvaiheessa

Wide korostaa, että koronatilanne Uudellamaalla on samalla tasolla kuin lokakuussa, ja ilmaantuvuusluvut vastaavat edelleen leviämisvaihetta.

-Kokemuksesta tiedämme, että tilanne voi huonontua jo muutamassa viikossa. Siihen riittää, että joku saa helpommin tarttuvan muuntoviruksen, ja levittää sitä eteenpäin perheen ja mahdollisesti muidenkin ihmisten keskuuteen, Wide sanoo.

Tilannetta voi verrata hänen mukaansa metsäpalovaroitukseen, jolloin kaikkien tulee noudattaa turvallisuusohjeita, vaikka omalla paikkakunnalla ei olisikaan ollut metsäpaloja.

Rokotus suojaa vakavalta sairaalahoitoa vaativalta koronavirusinfektiolta, mutta jotkut voivat saada lievemmän tartunnan ja tartuttaa virusta edelleen. Nykyarvion mukaan rokotetun henkilön riski tartuttaa virusta edelleen on noin kolmannes rokottamattoman henkilön tartuttavuudesta.

-Yli puolet raaseporilaisista on jo rokotettu, mutta rokotuskattavuus on alhaisempi nuoremmissa ikäryhmissä, eikä nuoria ja lapsia ole rokotettu. He joutuvat harvoin sairaalahoitoon taudin vuoksi, mutta voivat silti saada pitkäaikaisia taudin oireita, Wide sanoo. Raaseporissa on rokotusvuorossa nyt vuosina 1982-1986 syntyneet. Myös tätä vanhempiin ikäryhmiin ja riskiryhmiin kuuluvat voivat edelleen varata rokotusaikoja. Raaseporissa on todettu runsaan vuoden kestäneen epidemian aikana yhteensä noin 170 koronatartuntaa.

Hangossa yksi tapaus

Hangossa on todettu edellisen kahden viikon aikana vain yksi uusi koronatartunta. Kaupungissa on ollut koko epidemian aikana vain 30 koronatapausta.

Yli 53 prosenttia hankolaisista on jo saanut koronarokotteen. Rokotusvuorossa ovat nyt vuosina 1977-1981 syntyneet eli 40-44-vuotiaat. Samalla jatketaan vuosina 1957-1976 syntyneiden rokotuksia. Myös aiemmat ikäryhmät ja riskiryhmät voivat edelleen varata rokotusaikoja. Seuraava rokotuspäivä on perjantai 21. toukokuuta.