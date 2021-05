”The Riviera of Finland”-niminen juliste on valittu vuoden 2021 suomalaiseksi matkailujulisteeksi. Sen keskipisteenä on jääkylmä herkku eli jäätelö ja uimarantamaisema. Voittajateoksen on taiteillut helsinkiläinen Fanny Törnqvist.

