Benjamin Helander porhaltaa Bundesliigaan

Maajoukkuelaituri Benjamin Helander siirtyy kivenkovaan Bundesliigaan. (Kuva: Kalle Parkkinen/Newspix 24)

Karjaalaislähtöinen käsipalloilija Benjamin Helander ottaa urallaan jättiharppauksen isompiin ympyröihin. 22-vuotias laitapelaaja siirtyy ensi kaudeksi Saksan Bundesliigan huippuseuroihin kuuluvan Rhein-Neckar Löwenin riveihin.

Viimeiset kolme kautta Helander on pelannut Ruotsin pääsarjassa Alingsåsissa, missä hän oli viime kaudella sarjan kahdeksanneksi paras maalintekijä. Alingsåsin tie tyssäsi puolivälieriin.

-Jokainen unelmoi nuorena käsipalloilijana pelaamisesta Bundesliigassa, joten minun ei tarvinnut miettiä kahdesti, kun Rhein-Neckar Löwen lähestyi. Tuntuu vielä epätodelliselta, että tulen pelaamaan jo tänä kesänä joidenkin maailman parhaiden pelaajien kanssa. Minulla alkaa hieno seikkailu ja odotan sitä innolla, Helander totesi seuran verkkosivuilla.

-Benjamin on tuulennopea pelaaja, joka vakuutti meidät ennakkoluulottomuudellaan ja tekniikallaan. Uskon, että näemme hänessä todella mielenkiintoisen ja motivoituneen pelaajan, valmentaja Klaus Gärtner kommentoi.

Helander on BK-46:n kasvatti, joka lähti jo 15-vuotiaana Ruotsiin Alingsåsin käsipallolukioon. Kauden 2017-2018 hän pelasi BK:n paidassa käytyään suorittamassa varusmiespalveluksen. Keihäänheittäjä Oliverin pikkuveli on pelannut 25 maaottelua, joissa 180-senttinen vasen laita on tehnyt 82 maalia.

Rhein-Neckar Löwen on kaksinkertainen Bundesliigan mestari (2016 ja 2017). Joukkue on maailman kovimmassa sarjassa tällä hetkellä kolmantena. Parhaillaan joukkue valmistautuu lauantaina pelattavaan European Handball Leaguen semifinaaliin, jossa se kohtaa saksalaistoverinsa Fuchse Berlinin.

EHL on toiseksi tasokkain eurokilpailu Mestarien liigan jälkeen. Löweniä edustaa tälläkin kaudella koko joukko maajoukkuepelaajia Euroopan eri kolkista. Helanderin laidalla viilettää saksalaislegenda Uwe Gensheimer ja remmissä on myös Suomen maajoukkuetta EM-karsinnoissa kurittanut sveitsiläishirmu Andy Schmid.