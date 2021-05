EIF avasi voitolla

Liigalaiva lähti Tammisaaren satamasta kolmen pisteen kurssille, kun EIF korkkasi miesten jalkapallon Ykkösen kauden voitolla käyntiin. Kotoisella keskuskentällä seilatussa saaristoristeilyssä vihreäpaidat päihittivät Pietarsaaren Jaron 3-1 (1-1).

EIF hallitsi sunnuntaisen ottelun alkua, mutta Jaro juonitteli ensimmäisestä kunnon hyökkäyksestään johtoon 13. minuutilla. Erotuomari Peiman Simani tulkitsi Jarkko Heimosen blokanneen Guillermo Sotelon keskityksen kädellään ja tuomitsi rankkarin, jonka Sotelo potkaisi pömpeliin. Pallo näytti tosin osuneen Heimosta rinnan seudulle.

-Kaikki voivat videolta katsoa, mihin pallo osui. Rehdisti kyllä käsivirheen myöntäisin, mutta tuo ei sitä ollut. Onneksi sillä ei ole enää mitään väliä, tulimme nopeasti tasoihin ja käänsimme pelin voitoksi, Heimonen kommentoi.

Tasoitus syntyi vain pari minuuttia myöhemmin, kun loistavasti pelattu hyökkäys päättyi vähemmän loisteliaaseen, mutta sitäkin suloisempaan laakiin. Valdrin Rashicalta pallon 16 metrin rajalle saaneen Oliver Petterssonin kuti jäi pehmeäksi, mutta Jaro-vahti Thomas Olsen räpiköi sen reppuun.

-Ei se mikään unelmaveto ollut, mutta otti pienen kimmokkeen, joka aiheutti maalivahdille hankaluuksia. En ole aiemmin maalinteossa juuri kunnostautunut ja tuntuukin uskomattoman hienolta onnistua heti ensimmäisessä sarjapelissäni EIF-paidassa, vakuuttavasti peliä keskikentän pohjalla katkonut 17-vuotias Pettersson totesi.

Akseli Ollila on EIF-paidassa tottunut maalinteossa kunnostautumaan ja Tammisaareen palannut porhaltaja osoitti viihtyvänsä vihreäpaidoissa. Kakkosjaksoa oli pelattu vain 18 sekuntia, kun Zacharias Ekström karkasi William Lindqvistin syötöstä laidaltaan irti ja Ollila kiskaisi kipparin passista nyytin. Ollila eli viime kaudella hankalia aikoja KPV:ssa eikä tehnyt Kokkolassa yhtään osumaa.

-En pysty oikein edes selittämään, kuinka hyvältä tuntuu taas onnistua maalinteossa. Minulla on viime kauden jälkeen paljon revanssihenkeä ja olen taas hyvässä kunnossa. On kivaa olla takaisin Tammisaaressa ja viedä EIF:iä kohti liigaa, Ollila rupatteli.

Olli Jakonen sinetöi loppulukemat vastahyökkäyksestä, kun EIF oli Jaron rymistelyn kestänyt. Vieraat kyhäilivät 10 kulmapotkua, joista viimeisessä maalivahti Mehdi El Moutacim venyi Samuel Haglund ohjauksen tielle. Aiemmin El Moutacim oli pysäyttänyt Johan Brunellin puskun ripeällä reaktiollaan. Intensiivinen kamppailu kävi pelaajien voimille.

-Jaroa vastaan on aina kovaa vääntöä ja tänäänkin nähtiin rajua taistelua. On erittäin tärkeää avata kausi voitolla ja saada fiilistä sitä kautta. Meillä on heti ensimmäisen viikon sisään kolme ottelua ja tästä on hyvä jatkaa seuraavaan peliin, Heimonen sanoi.

EIF kohtaa torstain vieraspelissä Mikkelin Palloilijat, joka avasi 1-1-pistejaolla Rovaniemellä.