Linus Lindberg viilettää Varbergiin

Rakennusinsinöörin opinnot saavat toviksi jäädä, kun Linus Lindberg lähtee rakentamaan käsipallouralleen uutta ilmettä. 22-vuotias karjaalainen on solminut kaksivuotisen sopimuksen Ruotsin toiseksi korkeimmalla sarjatasolla Allsvenskanissa pelaavan HK Varbergin kanssa.

Koko uransa BK-46:ssa pelannut laituri siirtyy siis samaan seuraan, josta karjaalaistoveri Oscar Kihlstedt palasi keväällä kotikonnuille.

-Varberg oli seurannut otteitani jonkin aikaa ja viestitti maaliskuussa olevansa kiinnostunut. Olen aina halunnut ulkomaille pelaamaan ja aloin miettiä asiaa. Keskustelin tästä eri ihmisten, myös Oscarin kanssa, ja tulin siihen tulokseen, että tilaisuuteen kannattaa tarttua, Lindberg kertoo.

Vastuuta tarjolla

Varberg putosi keväällä Ruotsin pääsarjasta kakkostasolle, josta se hamuaa kunnianhimoisella suunnitelmalla saman tien takaisin liigaan ja pidemmällä tähtäimellä kohti kärkeä.

-Joukkue on hankkinut useita lupaavia nuoria ja siellä tehdään isoja panostuksia. Tuntuu, että se on minulle hyvä ympäristö kehittyä pelaajana. Allsvenskan on kehittymiselleni tällä hetkellä sopiva sarja ja vastuuta pitäisi olla tarjolla, Lindberg toteaa.

Hän on muuttamassa Ruotsiin heinäkuussa ja lähtee reissuun yksin.

-Tuntuu totta kai jännittävältä jättää tuttu ja turvallinen Karjaa ja muuttaa toiseen maahan. Toisenlainen käsipallokulttuuri tekee varmasti hyvää, kun vastaan tulee uusia ja erilaisia joukkueita kuin ne, joihin on Suomessa tottunut. Opiskelut jäävät tauolle, mutta saatan tehdä vähän töitä Ruotsissa. Pääasiassa keskityn kuitenkin käsipalloon, Lindberg sanoo.

Monipuolinen veijari

Lindberg oli päättyneellä pronssikaudella BK:n kolmanneksi paras maalintekijä osuen keskimäärin 4,3 kertaa peliä kohti. Hänestä oli joukkueelle monipuolista hyötyä.

-Laidan lisäksi hyökkäsin myös takapelaajan paikalta ja puolustin ”kakkosena”. Kehityin ehkä eniten puolustamisessa, jossa tekemiseni oli varmempaa, hän sanoo.

-Parantamisen varaa on yhä monella osa-alueella. Minun pitää pystyä pitämään keskittyminen vielä paremmin pelissä läpi ottelun. Nyt kun pelasimme ilman yleisöä, niin tuli herpaantumisia ja lepsuilua. Luulen, että uusi joukkue ja ympäristö korjaa sitäkin asiaa. Toivottavasti yleisökin saa palata ensi kaudella lehtereille, Lindberg tuumii.