Raaseporin Energian aurinkovoimalan asennustyöt valmistuivat noin pari viikkoa sitten ja uusi voimala on otettu käyttöön ja tuottamaan päästötöntä sähköenergiaa. Valtatien 25 varrelle Tammisaaren Koivuniemen alueelle rakennetussa noin 850.000 euroa maksaneessa laitoksessa on noin 2.700 aurinkopaneelia, jotka on suunnattu maanpinnanmuotojen mukaan etelään, ja joiden teoreettinen huipputeho on 1 megawatti.

