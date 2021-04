Pysäköinti muuttuu maksulliseksi Karjaan rautatieasemalla

Karjaan rautatieaseman pysäköintialue on liitetty Senaatin Asema-alueiden ja Finnparkin yhteistyösopimuksen piiriin. Sen myötä pysäköinti muuttuu Karjaan asemalla maksulliseksi toukokuun 1. päivänä.

-Tämä tuli meille täydellisenä yllätyksenä, tiedottaminen on ollut todella huonoa, emme tienneet tästä etukäteen. Tämä koskee kaupunkilaisia ja aion ottaa asian esiin kaupunginhallituksen kokouksessa maanantaina. Tästä pitää kyllä keskustella, Raaseporin kaupunginjohtaja Ragnar Lundqvist sanoo.

Kaupunki tulee olemaan yhteydessä myös Senaatin Asema-alueet -yhtiöön asian tiimoilta.

-Meidän pitää katsoa, olisiko tässä muita vaihtoehtoja ja löytyisikö jostakin lähistöltä korvaavia pysäköintimahdollisuuksia. Pitänee myös selvittää, haluaako yhtiö myydä kyseisen maa-alueen kaupungille, Lundqvist sanoo.

Hän toteaa, että seitsemän euron vuorokausimaksu pysäköinnistä on prosentuaalisesti varsin kova korotus työmatkalaisille, eikä se ole ainakaan omiaan lisäämään junamatkustuksen suosiota. Pelkona on myös, että pysäköintipaineet kohdistuvat muualle Karjaan keskustan alueen parkkipaikoille.

”Ei tarkoitus tehdä liiketoimintaa”

Senaatin Asema-alueet Oy hallinnoi Karjaalla, joka mainitaan merkittävänä risteysasemana, noin neljän hehtaarin alueita radan etelä- ja pohjoispuolella. Kiinteistöassistentti Kirsi Lötjönen kertoo, että maksullisesta pysäköinnistä ei ole tarkoitus tehdä liiketoimintaa.

-Pysäköintihinnat ovat sen vuoksi inhimillisiä. Tunnin pysäköinti Karjaan rautatieasemalla maksaa euron ja vuorokausi seitsemän euroa. Lisäksi asiakas voi tehdä viikko- tai kuukausisopimuksen, Lötjönen kertoo.

Päätös pysäköinnin muuttamisesta maksulliseksi kuohutti Raaseporissa heti tuoreeltaan sosiaalisessa mediassa. Arvostelu ei tullut yhtiölle yllätyksenä, sillä vastaavat päätökset ovat herättäneet keskustelua myös muilla paikkakunnilla.

-Ymmärrän hyvin, että asia herättää keskustelua, mutta meillä on myös kuluja asema-alueen hoitamisesta ja ne ovat yllättävänkin suuria. Siksi meidän oli mietittävä keinoja tulojen hankkimiseksi, jotta talous saadaan menemään nollille, Lötjönen perustelee muutosta. Hän ei kerro tarkemmin, millaisista summista on kyse.

”Palvelun laatu hyvällä tasolla”

Vastaava järjestelmä on käytössä mm. Porissa, Lahdessa, Kokkolassa ja Seinäjoella. Yhtiön mukaan Karjaan asema on viimeinen paikka, jossa pysäköinnin muuttaminen maksulliseksi on järkevää. Karjaan asema ei kuulu HSL-liityntäpysäköinnin piiriin.

Senaatin Asema-alueet Oy keskitti vuoden 2020 aikana osan omistamiensa asema-alueiden parkkipaikkojen vuokrauksen Finnpark Oy:lle. Maksulliseksi muuttuva pysäköinti asema-alueella tapahtuu jatkossa Moovy-sovelluksella.

-Helppokäyttöinen sovellus toimii vain älypuhelimella, sillä pysäköintiautomaatteja ei ole asennettu asemille lähinnä ilkivallan vuoksi. Asiakaspalveluun ei ole tullut kuitenkaan valituksia tästä, eikä tätä ole koettu syrjiväksi, vaan näyttää siltä että kaikilla alkaa jo nykyään olla älypuhelin käytössään, Lötjönen sanoo.

Yhtiö ilmoittaa tavoitteenaan olevan, että asema-alueilla huomioidaan paremmin autoilijoiden pysäköintitarpeet ja mahdollistetaan lyhyt- sekä pitkäaikaiset sopimuspysäköinnit.

-Tärkeänä osana toimivaa asema-aluetta on toimiva parkkialue ja olemme halunneet keskittää omistamiemme P-alueiden hallinnoinnin yhdelle toimijalle. Tällä voimme varmistaa, että asema-alueiden läheisyydessä olevat pysäköintialueet ovat niitä tarvitsevien käytössä ja palvelun laatu on kaikilla paikkakunnilla hyvällä tasolla, yhtiön investointipäällikkö Virpi Koikkalainen totesi yhtiön tiedotteessa.

Hyvin kannattavaa liiketoimintaa

Senaatti saa pysäköintimaksut Finnparkin kanssa tehdyn sopimuksen mukaisesti. Yhtiö maksaa pysäköintifirmalle sovelluksen käytöstä ja maksullisen pysäköinnin operoimisesta.

Tampereelle rekisteröity Finnpark Oy on pyörittänyt viime vuosina 23-28 miljoonan euron vuosiliikevaihtoa. Tulosta se on tehnyt 1,3-3,2 miljoonaa euroa vuosina 2016-2019 ja liikevoittoprosentti on ollut yli 23.