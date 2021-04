Arkistokuva

Karjaalla on useampikin liikenteellinen paikka, joissa autoilijoiden osaaminen ja erityisesti liikennemerkkien tuntemus pannaan tiukkaan testiin. Yksi haastavimmista paikoista Karjaalla on Maasillassa vanha maantiesilta, joka ylittää Mustionjoen Karjaantien päässä. Silta on hieman kahta kaistaa kapeampi ja sillalle on asetettu paitsi painorajoitus, niin myös väistämisvelvollisuus kohdattaessa-liikennemerkki Karjaan suunnalta tulevalle liikenteelle.

